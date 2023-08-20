"Атеш" спостерігає за Кримським мостом: партизани помітили 5 вантажних кораблів
Джерело:"Атеш"
Партизани з руху "Атеш" 20 серпня показали, що вони спостерігають за діями, що відбуваються на сумнозвісному Керченському мосту в тимчасово окупованій Керчі. Так, вони помітили, що біля мостового переходу проходять вантажні судна країни-агресорки.
Рух цих суден партизани зняли на камеру, зробивши кілька фото, які згодом виклали у мережу. В "Атеші" припустили, що ці кораблі можуть перевозити вантаж військового призначення.
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"Атеш" помітив судна біля Кримського мосту
В "Атеші" зазначили, що агент їхнього руху повідомив, що зараз біля Керченського мосту перебуває 5 вантажних кораблів. Партизани припустили, що, ймовірно, ці судна перевозять військову техніку та спорядження.
"Атеш" помітив 5 вантажних кораблів біля Кримського мосту / Фото з телеграм-каналу "Атеш"
Представники руху зазначили, що їхні агенти діють по всьому Криму. Тому вони продовжать моніторити пересування росіян поблизу півострова.
Наостанок у "Атеші" наголосили, що ця техніка не повинна дістатися фронту. Там також закликали людей з окупованих територій долучатися до руху, адже це може зробити неабиякий вклад в перемогу України.
Раніше "Атеш" знайшли російську ППО біля Кримського мосту
- Партизани з руху "Атеш" 16 серпня повідомили, що агенти їхнього руху виявили систему російської протиповітряної оборони біля Кримського мосту. Саме вона захищала мостовий перехід від "атак невідомих ракет і безпілотників".
- Так, агент руху виявив наявність засобів протиповітряної оборони та димової завіси "ТДА-3", стратегічно розташованих на Кримському мосту. Ця військова техніка розміщена на в’їзді до Криму з боку Тамані.
- Варто зазначити, що окупанти застосували димові завіси для "відбиття атаки на міст" 12 серпня. Після цього оборонного маневру окупанти таємно приховали важливу інформацію щодо процедур оборони мосту та місцеперебування засобів ППО.
- До того ж військовий експерт Андрій Риженко зазначив, що димові завіси можуть частково приховати опори самого Кримського моста. Однак від такого диму заздалегідь вказані координати в ракетах чи безпілотниках не зміняться.