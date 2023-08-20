"Атеш" спостерігає за Кримським мостом: партизани помітили 5 вантажних кораблів

Партизани з руху "Атеш" 20 серпня показали, що вони спостерігають за діями, що відбуваються на сумнозвісному Керченському мосту в тимчасово окупованій Керчі. Так, вони помітили, що біля мостового переходу проходять вантажні судна країни-агресорки.

Рух цих суден партизани зняли на камеру, зробивши кілька фото, які згодом виклали у мережу. В "Атеші" припустили, що ці кораблі можуть перевозити вантаж військового призначення.

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"Атеш" помітив судна біля Кримського мосту

В "Атеші" зазначили, що агент їхнього руху повідомив, що зараз біля Керченського мосту перебуває 5 вантажних кораблів. Партизани припустили, що, ймовірно, ці судна перевозять військову техніку та спорядження.

"Атеш" помітив 5 вантажних кораблів біля Кримського мосту / Фото з телеграм-каналу "Атеш"

Представники руху зазначили, що їхні агенти діють по всьому Криму. Тому вони продовжать моніторити пересування росіян поблизу півострова.

Наостанок у "Атеші" наголосили, що ця техніка не повинна дістатися фронту. Там також закликали людей з окупованих територій долучатися до руху, адже це може зробити неабиякий вклад в перемогу України.

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