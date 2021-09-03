Біля курортного Бодрума у Туреччині знову спалахнула пожежа: фото й відео займання

БІля Бодрума у Туреччині 3 вересня знову пожежа. Займання невелике, однак ситуацію погіршує сильний вітер.

Відстань пожежі від міста – близько 1 кілометра. Вона виникла на горі, довкола є лише дерева.

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Пожежа стає меншою

Очевидці публікують фото та відео з місця подій. На них видно, як вертольотом набирають воду для гасіння полум'я.

За кілька годин пожежа стала меншою, однак відпочивальники зазначають, що це вже не перше займання за кілька днів.

Пожежа біля курортного Бодрума / Фото Славіка Журби, 24 канал:

Дивіться відео, як гасять займання:

Попередні пожежі у Туреччині: що відомо

Масштабні лісові пожежі охопили Туреччину наприкінці липня. Вогонь швидко поширювався через вітер, тому деяких туристів евакуювали. Дехто навіть був вимушений ночувати на пляжах.

Вогонь охопив курортні міста країни. Потужна стихія забрала життя щонайменше 8 людей.

Ймовірно, займання виникли через підпал. Турецьким правоохоронцям вдалося затримати 7 осіб, яких підозрювали у цьому.

Вже 11 серпня турецька влада заявила, що пожежі взяли під контроль. Займання спалахнули знову Попри те, що великі пожежі побороли, вогняна стихія не залишила Туреччину. На одному з островів поблизу Стамбула 21 спалахнуло масштабне займання.

Вже 23 серпня пожежі охопили турецькі провінції Баликесір та Адана.