Біля Ластівчиного гнізда у Криму запустили синьо-жовтий прапор: патріотичне відео

20 серпня 2021 , 17:32
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Джерело:

телеграм-канал "Катарсис"

В окупованому Криму перед Днем Незалежності України та Днем Прапора в небо запустили синьо-жовтий стяг. Це зробили біля символу півострова – Ластівчиного гнізда.

Разом з прапором у небо полетіли синьо-жовті кульки. Мальовниче відео оприлюднили очевидці.

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Прапор запустили біля символічного місця

Зауважимо, замок Ластівчине гніздо розташований у селищі Гаспра недалеко від Ялти. Його називають символом Криму. Він стоїть на 40-метровій скелі Ай-Тодорського мису. 

Сучасний вигляд замок отримав завдяки німецькому баронові Штейнгелю, якому подобалось відпочивати у Криму.

Українці запускають державний прапор в окупації

Автор: Ольга Музика