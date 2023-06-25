Поблизу Мар'їнки окупанти атакували позиції ЗСУ хімічною бомбою, але щось пішло не так

Наші воїни мужньо обороняють Мар'їнку від навали окупантів. Там відбуваються найзапекліші бої.

Речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону розповів про актуальну ситуацію на Мар'їнському напрямку. За його словами, минулої доби там відбулось 13 боєзіткнень, повідомляє 24 Канал.

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Навіть природа не на боці росіян

Шершень зазначив, що атаки противника виявились безрезультатними і він знову мусив відійти на свої позиції. Попри це, окупанти з танків, РСЗВ та ствольної артилерії 440 разів обстріляли населені пункти та позиції Сил оборони на Мар'їнському напрямку.

Однак проти природи не попреш – після того, як росіяни скинули на позиції ЗСУ хімічний боєприпас, вітер відніс небезпечні випари у їхню ж сторону.

Шершень не назвав вид боєприпасу, лише зауважив, що він заборонений та має ефект задушливої дії.

Актуальні втрати окупантів

Минулої доби ЗСУ ліквідували ще 720 ворогів. Таким чином, від початку повномасштабного вторгнення армія Росії скоротилась вже на 224 630 бійців.

Окрім особового складу, російські терористи втрачають багато техніки. З 24 лютого 2022 року ЗСУ вже перетворили на брухт: