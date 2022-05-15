Біля Олександрії сили ППО збили ракету, що летіла в напрямку Кропивницького

Ніч на Кіровоградщині минула неспокійно. Окупанти запустили ракету, що летіла у напрямку Кропивницького. На щастя, силами нашого ППО її вдалося збити.

Про це повідомив глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у своєму телеграмі. Він додав, що ніч проти 15 травня минула у регіоні із сиренами.

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Попри це, ситуація в громадах спокійна і контрольована.

Під ранок в Олександрійському районі, силами ППО збито ракету, що летіла в напрямку Кропивницького!

Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі,

– написав Райкович.

Яка ситуація в інших містах України

У ніч проти 15 травня ворог обстріляв з "Ураганів" Дніпропетровську область. Про це повідомили у Дніпропетровській ОВА на офіційній сторінці у телеграмі. Зазначається, що окупанти обстріляли Широківську громаду, що у Криворізькому районі.

Ніч на Сумщині також минула не спокійно. Пізно ввечері 14 травня окупанти завдали ракетного удару по околицях села Шпилівка. А о 02:00, 15 травня, ворог завдав значних руйнувань інфраструктурі Шосткинського району.

Вранці 15 травня вороги обстріляли ракетами Львівщину. Удари завдали з Чорного моря. Дві ракети вдалось збити підрозділам зенітних ракетних військ повітряного командування "Захід". У Повітряному командуванні "Захід" наголосили, що вороги хотіли поцілити в об'єкт інфраструктури у Львівській області. Ймовірно, що запуск здійснювали з підводних човнів.

Трохи деталей про обстріл повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Він зазначив, що ракетами цілили у військовий об'єкт в області. Обстріл стався близько 4:30 – 5:10 ранку. У цей час тривала повітряна тривога. Сирени пролунали в західних, центральних, північних та південних областях.

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