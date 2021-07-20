Біля резиденції Путіна знайшли таємне будівництво на сотні мільйонів доларів: фото і відео
Джерело:"МБХ медіа"
Поруч з резиденцією Володимира Путіна за 6-метровим парканом виявили масштабне будівництво, вартістю від 20 до 50 мільярдів рублів, тобто 270 – 670 мільйонів доларів. Журналісти припускають, що будівництво фінансується коштом держбюджету Росії.
Журналісти-розслідувачі заявили, що таємне будівництво розгорнулося на площі майже 11 гектарів.
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На будівництві у Ново-Огарьово швидкими темпами будують 4 величезні споруди:
- готель,
- лікувально-оздоровчий комплекс,
- льодову арену;
- гостьовий котедж.
Також на території є власна котельня, електростанція та інші підсобні споруди. Через сусідню річку для доступу до об'єкта спеціально побудували міст. Будівництво великих об'єктів здається завершеним.Цікаво! 4-поверховий готель має площу майже 10 тисяч квадратних метрів без урахування веранд. Площа 6-поверхової лікарні – понад 16 тисяч квадратів.
На полі за територією будівництва зводять щось, що нагадує вертолітний майданчик. В іншій частині поля також готують ділянку під будівництво. Це поле належить державі.
Де розташоване будівництво / Фото "МБХ медіа"
Будівництво засекречене
За інформацією видання, земля під будівництвом знаходиться в користуванні Федеральної служби охорони. Жодних публічних документів про будівництво немає. Інформація про те, для кого біля резиденції Путіна розгорнулося величезне будівництво, засекречена.
За словами будівельників і охоронців, все це – "режимні об'єкти". Ні ФСО, ні ФСБ, ні управління справами президента Росії, ні пресслужба Володимира Путіна, ні керівництво Московської області не відповідають на запити журналістів.
Таємне будівництво біля резиденції Путіна: дивіться відео
Як відбувається будівництво біля резиденції Путіна / Фото "МБХ медіа"