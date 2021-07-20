Біля резиденції Путіна знайшли таємне будівництво на сотні мільйонів доларів: фото і відео

Поруч з резиденцією Володимира Путіна за 6-метровим парканом виявили масштабне будівництво, вартістю від 20 до 50 мільярдів рублів, тобто 270 – 670 мільйонів доларів. Журналісти припускають, що будівництво фінансується коштом держбюджету Росії.

Журналісти-розслідувачі заявили, що таємне будівництво розгорнулося на площі майже 11 гектарів.

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На будівництві у Ново-Огарьово швидкими темпами будують 4 величезні споруди:

готель,

лікувально-оздоровчий комплекс,

льодову арену;

гостьовий котедж.

Також на території є власна котельня, електростанція та інші підсобні споруди. Через сусідню річку для доступу до об'єкта спеціально побудували міст. Будівництво великих об'єктів здається завершеним.

4-поверховий готель має площу майже 10 тисяч квадратних метрів без урахування веранд. Площа 6-поверхової лікарні – понад 16 тисяч квадратів.

На полі за територією будівництва зводять щось, що нагадує вертолітний майданчик. В іншій частині поля також готують ділянку під будівництво. Це поле належить державі.



Де розташоване будівництво / Фото "МБХ медіа"

Будівництво засекречене

За інформацією видання, земля під будівництвом знаходиться в користуванні Федеральної служби охорони. Жодних публічних документів про будівництво немає. Інформація про те, для кого біля резиденції Путіна розгорнулося величезне будівництво, засекречена.

За словами будівельників і охоронців, все це – "режимні об'єкти". Ні ФСО, ні ФСБ, ні управління справами президента Росії, ні пресслужба Володимира Путіна, ні керівництво Московської області не відповідають на запити журналістів.

Таємне будівництво біля резиденції Путіна: дивіться відео

Як відбувається будівництво біля резиденції Путіна / Фото "МБХ медіа"