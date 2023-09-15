Біля Севастопольської бухти експериментальний Sea Baby підбив ракетний корабель "Самум" Росії
Країна-агресорка продовжує зазнавати втрат у війні проти України. 15 вересня стало відомо, що з допомогою експериментального Sea Baby вдалося підбити російський ракетний корабель "Самум" поблизу Севастопольської бухти.
Про чергову успішну операцію 24 Каналу розповіли джерела у спецслужбах. За їхніми даними, російський ракетний корабель "Самум" вдалося підбити з допомогою експериментального морського дрона "Sea Baby".
Читайте також По кораблю щомісяця: як Сили оборони знищують військовий флот Росії
Що відомо про атаку корабля
У спецслужбах кажуть, що вчора, 14 вересня, морський дрон СБУ організував "бавовну" російському кораблю. "Самум" саме перебував поблизу входу у Севастопольську бухту. Відомо, що "Sea Baby" вдалося влучити у задню праву частину судна окупантів. Це дозволило завдати йому значних пошкоджень, внаслідок цього корабель втратив хід.
За наявними даними, російським загарбникам довелося взяти "Самум" на буксир і відправити на ремонт. На той момент судно було похилене, а також мало крен на правий борт.
Як зазначають у спецслужбах, для цієї атаки СБУ використала свій експериментальний зразок морського дрона. Він має здатність виконувати бойові завдання у шторм, а також ховатися від виявлення за високими хвилями. Якраз під час операції хвилі сягали 1,5 – 2 метрів у висоту.
Напередодні знищили підводний човен
- Власне, у ніч проти 13 вересня Україна змогла завдати суттєвих втрат ворогові. У сухих доках на території суднобудівного заводу у Севастополі перебували судна "Мінськ" і "Ростов-на-Дону". Більше їх там не буде.
- Під ранок у доки завітала "бавовна". У розвідці Британії кажуть, що її підвезли на 10 крилатих ракетах, а допомагали їм у цьому три безекіпажні катери.
- У відомстві зазначають, що десантний корабель "Мінськ" майже повністю зруйнований. Що стосується підводного човна "Ростов-на-Дону", то він зазнав катастрофічних пошкоджень. На відновлення останнього підуть роки та сотні мільйонів доларів.
- Тож, вони потрапили до статистики втрат ворога. Нагадаймо, що найдорожчою з них усе ще залишається крейсер "Москва". Його у квітні минулого року вдалося відправити на дно Чорного моря.