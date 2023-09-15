Біля Севастопольської бухти експериментальний Sea Baby підбив ракетний корабель "Самум" Росії

Країна-агресорка продовжує зазнавати втрат у війні проти України. 15 вересня стало відомо, що з допомогою експериментального Sea Baby вдалося підбити російський ракетний корабель "Самум" поблизу Севастопольської бухти.

Про чергову успішну операцію 24 Каналу розповіли джерела у спецслужбах. За їхніми даними, російський ракетний корабель "Самум" вдалося підбити з допомогою експериментального морського дрона "Sea Baby".

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Що відомо про атаку корабля

У спецслужбах кажуть, що вчора, 14 вересня, морський дрон СБУ організував "бавовну" російському кораблю. "Самум" саме перебував поблизу входу у Севастопольську бухту. Відомо, що "Sea Baby" вдалося влучити у задню праву частину судна окупантів. Це дозволило завдати йому значних пошкоджень, внаслідок цього корабель втратив хід.

За наявними даними, російським загарбникам довелося взяти "Самум" на буксир і відправити на ремонт. На той момент судно було похилене, а також мало крен на правий борт.

Як зазначають у спецслужбах, для цієї атаки СБУ використала свій експериментальний зразок морського дрона. Він має здатність виконувати бойові завдання у шторм, а також ховатися від виявлення за високими хвилями. Якраз під час операції хвилі сягали 1,5 – 2 метрів у висоту.

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