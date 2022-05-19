Біля Сєвєродонецька росіяни пішли на штурм, зазнали втрат і відійшли

Біля Сєвєродонецька російські окупанти 19 травня вели штурмові дії. Однак ворог зазнав втрат та відступив.

Дані про ситуацію на фронті Генштаб ЗСУ оновив станом на 18:00 19 травня. Українські захисники та захисниці вже 85 діб героїчно боронять рідну землю від російських загарбників.

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На Донецькому напрямку з метою покращення тактичного положення в окремих районах ворог активізував наступальні та штурмові дії. У районі Сєвєродонецька противник вів штурмові дії, зазнав втрат та відійшов на раніше зайняті позиції,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, тривають бої у районі Тошківки. Також ворог вів штурмові дії на Авдіївському напрямку. Мовиться про район Новобахмутівки. Водночас жодного успіху російські загарбники також не мали. Вони зазнали значних втрат та відступили.

Також окупанти намагалися безрезультатно вести наступ у районах:

Степного;

Славного;

Мар'їнки.

Тим часом на Слобожанському напрямку ворог намагається утримати зайняті позиції. Вони пробують не допустити сили оборони вглиб тимчасово зайнятої території. Окрім того, на територіях окремих районів загарбники намагалися проводити безуспішні контратаки, аби відновити втрачені позиції.

За даними Генштабу ЗСУ, бойові дії тривають у районах таких населених пунктів:

Тернова;

Борщова.

Окрім того, ворог проводить посилену повітряну розвідку.

Герої ЗСУ звільняють Харківський напрямок

За даними Генштабу ЗСУ, українські захисники та захисниці на Харківському напрямку від 5 травня звільнили вже 23 міста та села. Відповідну новину 19 травня повідомив бригадний генерал Олексій Громов – заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ.

Наразі російські загарбники намагаються стримати наступ українських героїв.

Втрати російських загарбників

Українські захисники та захисниці продовжують майстерно знищувати російських загарбників. За даними Генштабу ЗСУ, ворог перебуває у деморалізованому стані. Російські окупанти зазнають значних втрат. У ЗСУ повідомили, що наразі вже фіксують випадки дезертирства окремих підрозділів.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 19 травня українські захисники та захисниці ліквідували вже 28 500 російських окупантів. Окрім того, знищили понад 1 250 ворожих танків та понад 3 тисячі бойових броньованих машин.

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