Окупанти просунулися впритул до Торецька, триває евакуація населення, – МВА

Російські окупанти перебувають біля Торецька Донецької області. У самому місті ситуація залишається дуже напруженою.

Глава Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик розповів в ефірі телемарафону, що з громади евакуювали понад 3 700 жителів. Наразі дітей у Торецькій громаді не залишилось, пише 24 Канал.

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Як відбувається евакуація з Торецька

Василь Чинчик розповів, що станом на 5 серпня російські окупанти просуваються до адміністративних меж міста Торецька.

Але в місто він (ворог – 24 Канал) не зайшов і перебуває поблизу безпосередньо адміністративних меж самого міста,

– заявив глава Торецької міської військової адміністрації.

За його словами, евакуацію людей з громади почали 24 червня, коли активізувалися бойові дії.

"Усіх дітей уже вивезли. У самому Торецьку залишилося близько 3 тисяч осіб, здебільшого це люди похилого віку", – уточнив посадовець.

У Торецькій МВА показали евакуацію місцевого населення

Василь Чинчик розповів, що на території громади є люди, які відмовляються евакуйовуватися та розраховують на те, що ситуація у місті стабілізується та його не захопить російська армія.

Проте посадовець уточнив, що ще на початку повномасштабного вторгнення Росія знищила в Торецьку лінії централізованого водопостачання. Окрім того, в місті немає газу, протягом останніх місяців – світла.

Всі люди, які залишилися на території громади, вимушені виживати у підвальних приміщеннях,

– уточнив посадовець.

За його словами, на території громади працюють амбулаторії та лікарні, які надають людям медичну допомогу та ліки. Зокрема, інсулінозалежним і хворим на серцево-судинні захворювання.

Яка ситуація в Торецьку