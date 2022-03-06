Біля Умані скупчення авто: рятувальники обладнали намети для обігріву

У західному напрямку України великий потік автомобілів. Скупчення спостерігаються біля Умані, тому там облаштують пункти обігріву.

Відповідну інформацію розповів голова Черкаської обласної державної адміністрації Ігор Табурець.

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Біля Умані багато авто: на трасі облаштують немети обігріву

Зараз у напрямку західних областей спостерігається великий потік транспорту.

Біля Умані – скупчення автомобілів,

– заявив Табурець.

Посадовець пояснив, що рух ускладений на ділянках автодоріг:

Е-95 Київ – Одеса;

М-16 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам'янка;

Н-16 Золотоноша – Черкаси – Сміла – Умань;

Т-0202 Могилів-Подільський – Ямпіль – Крижопіль – Бершадь – Умань.

Синоптики попередили про -5 градусів, тому уманські рятувальники встановили біля міста (траси на Вінницю) два намети для обігріву.





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