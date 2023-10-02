Зібрали хороший "улов": поблизу Урожайного українці ліквідували бронегрупу росіян

Декілька днів тому російські війська намагалися штурмувати позиції Сил Оборони на Таврійському напрямку. Окупанти вирішили атакувати Урожайне – це було їх останньою помилкою.

Українцями вдалося за допомогою дронів знищити бронегрупу росіян. Нагадаємо, населений пункт Урожайне звільнили ще 16 серпня.

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Провальна атака росіян

Російські сили 28 вересня спробували атакувати нещодавно звільнене Урожайне, що на Донеччині. Штурм вони здійснювали силами піхоти, танків та бойових машин. Спроба росіян виявилася невдалою та останньою – ЗСУ розгромили всю бронегрупу загарбників.

Звичайні FPV-дрони зруйнували всі плани загарбників. Відомо про знищення 6 танків та 3 БМП окупантів, ліквідовано близько 30 військових російської армії. Зокрема, відомо про знищення танку T-80BV та бойової машини БПМ-1.

Знищена російська техніка біля Урожайного / Ukraine Weapons Tracker

Зустрічала ворога Окрема президентська бригада спільно з 20-тим окремим батальйон спеціального призначення, штурмовою ротою 710-ї бригади охорони Держспецтрансслужби. підтримку здійснювала артилерія 58-ї ОМПБр.

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