Понад сотня пасажирів на борту: біля узбережжя Таїланду спалахнув пором з туристами

Біля берегів Таїланду 4 квітня сталась пожежа на поромі з понад сотнею туристів на борту. Полум'я швидко охопило судно, а пасажири почали стрибати в море, аби врятуватись від вогню.

Відомо, що пором вирушив із прибережної провінції Сурат Тані в середу ввечері та мав прибути до Ко Тао, невеликого туристичного острова в Сіамській затоці. Саме тоді на борту спалахнула пожежа.

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Один із пасажирів судна поділився з журналістами, що спочатку він почув тріск, а потім відчув запах диму. Менш ніж через п'ять хвилин він побачив полум'я на борту, а люди навколо почали панікувати.

Згодом у мережі також опублікували приголомшливі кадри, на яких туристи рятуються від вогню та вистрибують у воду.

Чи були на борту українці

Станом на 14:30 годину 04 квітня інформація про постраждалих громадян України внаслідок пожежі на судні відсутня. Про це повідомили журналісти OBOZ.UA з посиланням на джерела у посольстві України в Королівстві Таїланд. У посольстві зазначили, що звернень на гарячу лінію щодо цього інциденту до них не надходило.

Варто додати, що місцева влада у Таїланді також заявила, що внаслідок пожежі на туристичному паромі інформації про постраждалих немає.

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