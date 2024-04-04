Понад сотня пасажирів на борту: біля узбережжя Таїланду спалахнув пором з туристами
Джерело:The Independent
Біля берегів Таїланду 4 квітня сталась пожежа на поромі з понад сотнею туристів на борту. Полум'я швидко охопило судно, а пасажири почали стрибати в море, аби врятуватись від вогню.
Відомо, що пором вирушив із прибережної провінції Сурат Тані в середу ввечері та мав прибути до Ко Тао, невеликого туристичного острова в Сіамській затоці. Саме тоді на борту спалахнула пожежа.
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Один із пасажирів судна поділився з журналістами, що спочатку він почув тріск, а потім відчув запах диму. Менш ніж через п'ять хвилин він побачив полум'я на борту, а люди навколо почали панікувати.
Згодом у мережі також опублікували приголомшливі кадри, на яких туристи рятуються від вогню та вистрибують у воду.
Чи були на борту українці
Станом на 14:30 годину 04 квітня інформація про постраждалих громадян України внаслідок пожежі на судні відсутня. Про це повідомили журналісти OBOZ.UA з посиланням на джерела у посольстві України в Королівстві Таїланд. У посольстві зазначили, що звернень на гарячу лінію щодо цього інциденту до них не надходило.
Варто додати, що місцева влада у Таїланді також заявила, що внаслідок пожежі на туристичному паромі інформації про постраждалих немає.
Аварії та інциденти з суднами у світі
- У ніч на 30 березня болгарський круїзний лайнер врізався в бетонну стіну шлюзу на півночі Австрії. Це сталося на річці Дунай у місті Ашах-ан-дер-Донау. Речник поліції міста Ефердінг повідомив, що на борту лайнера перебувало близько 160 пасажирів, які прямували з Баварії в Німеччині до австрійського міста Лінц.
- Вночі 26 березня велике судно врізалося у міст в Балтиморі в США. Внаслідок цього об'єкт завалився в річку, а влада оголосила це "подією з великою кількістю жертв". За даними відстеження суден, у міст врізався контейнеровоз Dali під сінгапурським прапором. Судно завдовжки 300 метрів прямувало до Коломбо на Шрі-Ланці.
- 2 березня судно "тіньового флоту" Росії потрапило в аварію біля берегів Данії. Тоді Танкер Andromeda Star зіткнувся із іншим судном. Судно мало відвантажити російську нафту марки "Юралс" 4 березня у порту Приморськ. Натомість танкер 17 березня став на ремонт у одному із портів Данії.