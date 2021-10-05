Біля Верховного суду США помітили підозрілу автівку: водія затримали

Біля будівлі Верховного суду у центрі Вашингтона виявили підозрілий автомобіль. Поліція Капітолію перевіряє його.

Американців застерегли поки що триматись якомога далі від будівлі. Обіцяють надати додаткову інформацію, як тільки зможуть.

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Затримали чоловіка

Правоохоронці витягнули чоловіка з позашляховика та затримали його. Наразі він перебуває під вартою.

Річ у тім, що авто було припарковано неналежним чином та не давало можливості для проїзду інших автомобілів. Натомість чоловік на заклики поліції не реагував.

Що слухали у Верховному суді

Правоохоронці заявили, що наразі причин для непокоєння та тривоги немає.

Верховний суд у той час слухав аргументи щодо двох справах, пов'язаних з кримінальним правом. Невдовзі суд також має розглядати справи, що стосуються абортів і права на зброю.

До слова, 9 суддів вперше за останніх 19 місяців були особисто присутні в залі засідань. Перед тим слухання проводили в онлайн-форматі через карантинні обмеження.