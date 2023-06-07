Біля військової частини з окупантами під Мелітополем пролунав гучний вибух, ще 6 – у Токмаку
Джерело:Іван Федоров
На окупованих територіях зранку 7 червня досить неспокійно. "Бавовна" завітала до загарбників в Мелітополь і Токмак, що в Запорізькій області.
Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що потужний вибух стався біля захопленої окупантами військової частини. Зокрема, мешканці селища Мирне Мелітопольського району повідомляють про гучну "бавовну".
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ППО окупантів запізнилася
Іван Федоров зазначив, що окупанти намагались запускати "влучне ППО", проте запізнились. Крім того, він повідомив, що жителі Токмака інформують про щонайменше 6 вибухів.
Разом з тим, мер Мелітополя зазначив, що наразі деталі "бавовни" уточнюються.
Заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко також повідомив про ранкову "бавовну" в окупованому Токмаку. "Гарні передвісники Приазовської бавовни", – написав він та додав світлину.
Ранкова "бавовна" в Токмаку / Фото з телеграму Андрющенка
"Бавовна" завдає чимало труднощів окупантам
- Депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко розповів, що регулярна "бавовна" завдає чимало труднощів російським окупантам.
- Зокрема, "бавовна" пошкоджує залізничне полотно, що ускладнює противнику перекидання техніки й особового складу.
- Так, 3 червня на залізниці між окупованими Мелітополем і Кримом сталася чергова "бавовна". Лишенко розповів, що на цьому напрямку періодично вдається пошкоджувати залізничне полотно, позбавляти колії електропостачання.
- Додамо, що в Михайлівці, яка під Мелітополем, 2 червня вибухнув автомобіль колаборанта Сергія Дідоводюка. Він був на особливому рахунку в окупаційної влади.
- Дідоводюк живцем згорів у своєму ВАЗ-2121. Відомо, що під автомобілем було закладено саморобний вибуховий пристрій. СБУ в коментарі 24 Каналу не підтвердила, але й не виключила ліквідацію Дідоводюка. Водночас у СБУ наголосили, що "бавовна" продовжить палати.