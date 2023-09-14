Унікальна операція: ВМС та розвідники СБУ біля Євпаторії знищили комплекс ППО "Тріумф"

Військова контррозвідка СБУ та ВМС України уразили російський комплекс ППО "Тріумф" біля Євпаторії. Попередньо, ракетами українського виробництва.

Джерела 24 Каналу у розвідці СБУ повідомили, що в ніч на 14 вересня військова контррозвідка СБУ та ВМС України повели унікальну спецоперацію біля Євпаторії. Захисникам вділося відмінусувати російський комплекс ППО "Тріумф".

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Російську ППО знищили ракети "Нептун"

Як повідомляють наші джерела, cпочатку безпілотники СБУ уразили "очі" комплексу – радари та антени. А після виведення з ладу радіолокаційних станцій, підрозділи ВМС двома крилатими ракетами "Нептун" вдарили по пусковим комплексам С300/400 "Тріумф".

Згодом у СтратКомі ЗСУ підтвердили, що завдали удару по місцю розташування ворожих ракетних комплексів "земля-повітря" біля Євпаторії.

Ефектні кадри знищення ППО "Тріумф": дивіться відео

Як раніше зазначав голова СБУ Василь Малюк, "бавовна палала і буде палати". Джерела у Службі безпеки додали, що росіян у Криму очікують нові сюрпризи.

Що відомо про ППО "Тріумф"

С-400 "Тріумф" (спершу С-300) — російська зенітна ракетна система великого і середнього радіуса дії. Росіяни створювали його для ураження всіх сучасних і перспективних засобів повітряно-космічного нападу: літаків-розвідників, літаків стратегічної та тактичної авіації, тактичних, оперативно-тактичних балістичних ракет, балістичних ракет середньої дальності, гіперзвукових цілей, встановлювачів перешкод, літаків радіолокаційного дозору і наведення тощо.

Загалом один такий комплекс коштує 1, 2 мільярда доларів США.

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