МАГАТЕ: біля ЗАЕС виявили зруйновану станцію радіаційного моніторингу

Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що обстріли та пожежі зруйнували зовнішню станцію радіаційного моніторингу. Це знизило ймовірність виявляти та вимірювати радіоактивні викиди.

У МАГАТЕ розповіли, що станція орієнтовно за 16 кілометрів від Запорізької атомної електростанції. Перед цим в агентстві заявили, що атаки безпілотників зруйнували дві підстанції в Енергодарі.

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Що кажуть в МАГАТЕ про наслідки руйнування

У МАГАТЕ заявили, що станцію зовнішнього радіаційного моніторингу зруйнували обстріли та пожежі протягом тижня.

Генеральний директор Рафаель Гроссі заявив, що тепер під час аварійних ситуацій стало ще важче виявляти та вимірювати будь-які радіоактивні викиди.

Зв'язок зі станцією фахівці МАГАТЕ втратили ще вдень 24 червня, проте через ситуацію з безпекою команда не змогла отримати доступ до місця, щоб підтвердити пошкодження.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії заявили, що зараз працюють тільки 4 станції з 14, які діяли до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

До речі, у комюніке за підсумками Саміту миру мовиться, що використовувати ядерну зброю в Україні не припустимо. Там також зазначено, що українські атомні електростанції та установки, включно із Запорізькою АЕС, мають працювати: