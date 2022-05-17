Біля Зміїного, де знищили ворожий катер, росіяни ведуть підйомно-рятувальні роботи, – Генштаб

Бої у районі острова Зміїний вже називають морською Чорнобаївкою. Там нещадно б'ють росіян наші військові, ті ж з останніх сил намагаються забирати з дна моря свою техніку.

Українським військовим у боях поблизу Зміїного вдалося знищити десантний катер росіян. Тепер вони намагаються врятувати те, що від нього залишилось.

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В акваторії Чорного моря, в районі острова Зміїний, наші військові відзначили ведення підйомно-рятувальних робіт на місці, де був знищений російський десантний катер,

– повідомляє Генштаб.

Стратегічне значення Зміїного

Здавалося б Зміїний – звичайний клаптик землі у Чорному морі. Але при цьому за нього розгорнулась справжня битва, що означає: ним важливо володіти як одній, так і іншій стороні.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко повідомляв, що острів Зміїний став ключовою точкою для російських загарбників після того як Збройні Сили України знищили їхній крейсер "Москва".

Вони хочуть закріпитися на острові та встановити там свою систему ППО. Тоді зможуть контролювати цю частину Чорного моря. Поки там у них нема ППО, вони не можуть підходити до Миколаєва та Одеси. Якщо ж вони не зможуть там закріпитися, в чому їм "допоможуть" ЗСУ, то жодних морських битв або виходів чорноморського флоту Росії за межі Севастополя – просто не буде.

Битва за острів

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук анонсував, що на Зміїному найближчим часом будуть відбуватися цікаві нові події. Він підкреслив, що у Чорному морі стоять кілька російських кораблів. Але вони постійно перегруповуються і їхня кількість змінюється. Деколи вони відходять до Криму, щоб поповнити запас ракет, які підступно випускають на Україну.

Росія у боях за острів вже зазнала нищівних втрат. Українські військові знищили їхні катери, гелікоптери та пошкодили бойовий корабель. Ворог хоче перетворити острів на плацдарм для нападу, але наші ЗСУ його мужньо відстоюють, знищуючи російських окупантів.

Якщо говорити детальніше про втрати росіян біля Зміїного, то наші воїни знищили 3 російських катери. Мовиться про малий десантний катер, який міг перевозити близько 80 десантників, або й більше, чи морських піхотинців. Також знищені 2 катери типу "Раптор".

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