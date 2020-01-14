Біля Ocean Plaza в Києві з'явився ще один провал в асфальті: фото і відео

В Києві 14 січня вранці триває ліквідація прориву теплотраси біля ТРЦ Ocean Plaza. Там 13 січня ввечері на проїжджій частині провалився асфальт і перекрили дорогу. А вночі стався ще один провал: з боку входу в "Ашан" провалився асфальт і частина тротуарної плитки на пішохідній зоні.

Близько 23:00 13 січня на цьому місці ще не було жодних пошкоджень. Тобто провал стався в проміжку між 23:00 і 7:00, повідомляє "Информатор". З ями активно йшла пара. Крім того, у кафе "Рукола" на території Ocean Plaza за невідомих обставин розбилося скло.

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Комунальники не відповіли на запитання журналістів про те, як утворилася нова яма. Невідомо, наскільки глибока ця яма, але на відстані 15 метрів її дна не видно.

Територія, що прилягає до торгового центру, огороджена стрічкою. Охорона ТРЦ уважно стежить за тим, щоб жодна людина не потрапила на аварійну ділянку.

Дивіться відео з місця нового провалля біля Ocean Plaza в Києві:



Нове провалля біля Ocean Plaza в Києві / Фото "Информатор"