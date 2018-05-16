Біля Землі пронісся величезний астероїд

Астероїд, якому дали назву 2010 WC9, наблизився до Землі на 203,4 тисячі кілометрів і пролетів між нашою планетою і Місяцем.

Про це повідомили дослідники з Центру малих планет.

Фахівці підрахували, що 2010 WC9 так близько не наближався до Землі протягом майже 300 років.

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Розмір астероїда сягав розмірів аеробуса – в діаметрі він має від 36 до 119 метрів. Астероїд мчить зі швидкістю приблизно 13 км в секунду і робить один оборот навколо Сонця за 1,12 земного року.

Загрози зіткнення астероїда з Землею не було. Як додали експерти, якби астероїд такого розміру врізався в Землю, він би не зумів її знищити, проте міг би завдати суттєвої шкоди якому-небудь регіону.

Що таке астероїд? Це тверде небесне тіло, що рухається по орбіті в Сонячній системі. На думку вчених, у Сонячній системі розміщені від мільйона до двох мільйонів астероїдів розміром більше кілометра у діаметрі. Велика частина з них розташована в поясі між Юпітером і Марсом, але окремі астероїди можуть рухатися по еліптичній орбіті і поза межами цього поясу, навколо Сонця.