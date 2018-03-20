Як оформити біометричний паспорт дитині в Україні: нюанси і відмінності

Для мандрівок за кордон на умовах безвізу потрібен біометричний паспорт. Це – головне правило і для дорослих, і для дітей. Практика, коли дитина перетинає кордон за документами батьків, для безвізових мандрівок не діє.

Оформити дитячий біометричний паспорт для виїзду за кордон не складніше, ніж дорослий. Але варто знати про нюанси. Які саме – розповідаємо.

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Нюанси оформлення біометричного закордонного паспорта в Україні

Від народження до 12 років

Оформити біометричний паспорт можна дитині від самого народження, якщо плануєте подорож.

У такому документі не буде відбитків дитини. Присутність малюка при оформленні не обов'язкова, фото у підрозділ ДМС потрібно принести з собою (у форматі 10х15, матове фото виконане на білому тлі, обличчя дитини займає не менше 80% фотографії).

Термін дії такого документа – 4 роки. Але зауважте – дитина має бути схожа на себе. Тому, якщо оформлювали паспорт малюку у віці кількох місяців, а наступна поїздка буде за два роки – прикордонники цілком можуть не пропустити дитину, адже її зовнішній вигляд змінився. Вихід – заздалегідь переоформити паспорт.

12-14 років

Відмінність – тепер дитина здає відбитки. Також обов'язкова присутність юного громадянина при оформленні – фотографувати на паспорт будуть безпосередньо у підрозділі ДМС.

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14-16 років

По досягненню дитиною 14 років для оформлення закордонного паспорта обов'язковою умовою є наявність ID-картки, це документ, який тепер замінює внутрішній паспорт громадянина (нагадаємо, юним громадянам паспорти старого, паперового зразка більше не видають). Оформлення ID-картки займе близько 20 днів, тому якщо її не маєте, не розраховуйте на швидке отримання закордонного.

14-річки, крім відбитків пальців, також здають зразок підпису. Тож варто потренуватися.

Після 16 років

З цього віку дитина має право оформити закордонний паспорт самостійно, без дозволу чи супроводу батьків (що не означає, що вони не можуть піти з нею до органів ДМС). Термін дії паспорта, отриманого громадянином, віком 16 років і старше, такий же, як і для "дорослих" паспортів – 10 років.

Нюанс – якщо дитина отримала паспорт у 13 років, то в 16 переоформлювати його не обов'язково, він матиме законну силу 4 роки, тобто, до 17-річчя. Принаймні, ніякої інформації про таку необхідність на сайті ДМС ми не знайшли.

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Алгоритм оформлення

Для подачі документів на отримання закордонного паспорта дитині до 16 років достатньо присутності одного з батьків. Звернутися у підрозділи ДМС можна особисто, або скористатися порталом державних електронних послуг, наприклад. Тут процедура не відрізняється від отримання "дорослих" паспортів.

Документи для подачі:

- свідоцтво про народження дитини (або ID-картка, від 14 років);

- паспорт одного з батьків (внутрішній) та копія цього документа;

- квитанція про сплату за оформлення паспорта (реквізити для оплати або надсилають на електронну пошту, якщо реєструєтесь онлайн, або їх можна дізнатися у вашому підрозділі ДМС). Сплачена квитанція має бути оформлена на того з батьків, хто подає документи, але в призначенні платежу слід вказати ПІБ дитини, для якої буде оформлюватись закордонний паспорт.

Заяву на оформлення паспорта заповнюєте безпосередньо у ДМС.

Вартість

Повна вартість закордонного паспорта для дорослого та дитини однакова: 557,32 грн – за 20 робочих днів; 810,32 грн – за 7 робочих днів.

Наостанок, пам'ятайте, що паспорт – головний, але не єдиний документ для безпроблемної поїздки. Також необхідно оформити: підтвердження мети та умов перебування, фінансове забезпечення.

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