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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Кубок світу з біатлону 2018: українка Юлія Джима завоювала бронзу у спринті в Норвегії

14:16, сьогодні 402 Читать новость на русском

На передостанньому етапі Кубка світу, який цього тижня відбувається в норвезькому Голменколлені, на п'єдесталі жіночої спринтерської гонки знайшлось місце і для українських спортсменів. Чергову "бронзу", вже третю цього сезону, в особистих гонках виборола Юлія Джима.

Наша спортсменка ідеально відстрілялась і лежачи, і стоячи, однак цього не вистачило для перемоги – у підсумку українка програла переможцю майже півхвилини.

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Завдяки своїй ураганній швидкості перемогу здобула Анастасія Кузьміна, яка виступає за збірну Словачини. Незважаючи на один промах на першій стрільбі, на трасі вона сьогодні була найсильнішою. Друге місце, з чистою стрільбою – у білоруски Дар'ї Домрачевої.

Біатлон. Кубок світу. Голменколлен (Норвегія). Спринт, жінки, 7,5 км

1. Анастасія Кузьміна (Словаччина) (1+0) 21:31,8
2. Дар'я Домрачева (Білорусь) (0+0) +8,9
3. Юлія Джима (Україна) (0+0) +29,2
4. Сьюзан Данклі (США) (0+0) +35,7
5. Фукіо Тачідзакі (Японія) (0+0) +46,3
....

59. Анастасія Меркушина (Україна) (1+1) +2:29,4
65. Валентина Семеренко (Україна) (0+2) +2:39,4
66. Віта Семеренко (Україна) (1+2) +2:41,6
81. Ірина Вавринець (Україна) (0+2) +3:16,9

Теги: Новини України Новини спорту Новини біатлону
Джерело: 24 Канал
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