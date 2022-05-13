Битимемося за нього, скільки треба, – у розвідці пояснили, чим важливий острів Зміїний

Кирило Буданов розповів, що острів Зміїний у Чорному морі є стратегічно важливим. Саме тому Збройні Сили України боротимуться за нього, поки буде потрібно.

Відповідну інформацію глава Головного управління розвідки Міністерства оборони України розповів під час ефіру каналу "Рада". Це трапилось 12 травня – на 78 день війни, яку Росія почала проти України.

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Буданов розповів, чому Зміїний важливий для України

Кирило Буданов пригадав, що окупанти на Півдні намагались провести псевдореферендум, а після цього мають дурнувату мрію "приєднати" Херсонщину до Росії без квазіреферендуму на основі нібито звернення громадян Херсонської області до Москви.

Додав, що у росіян немає межі ідіотизму, проте це немає ніякого значення, адже Україна звільнятиме всі свої території. Натомість Кирило Буданов прокоментував значення острова Зміїний.

По-перше, для Росії, як і для України, острів Зміїний – це стратегічно важливий пункт. Він дає контроль абсолютно всіх торгових шляхів, які ідуть по території України,

– пояснив Буданов.

Також додав, що, по-суті, це контроль усієї надводної й певною мірою повітряної обстановки на Півдні України. Окрім того:

це стратегічно важливий пункт, якщо говорити про можливість для Росії висадки тактичного морського десанту;

це теоретично єдиний регіон, через який російські окупанти можуть спробувати висадити тактичний повітряний десант на територію окупованого росіянами Придністров'я у Молдові.

Зі Зміїного можна заблокувати рух цивільних суден

Той, хто контролює острів, може будь-якої миті заблокувати рух цивільних суден в усіх напрямках на південь України,

– пояснив Буданов.

Очільник української розвідки розповів, що все зроблено Росією з однією метою – обвалити нашу економіку, не дати відкрити морські перевезення, не дати Україні можливості перевозити військові вантажі морським шляхом. Також Кирило Буданов спростував слова деяких експертів нібито про "неважливість" острова.

"По-перше, острів Зміїний – це територія України, і ми її будемо деокупувувати та боротися за неї стільки, скільки нам буде потрібно. По-друге, це стратегічно важлива точка, щоб відкрити торгові морські шляхи, завозити нам зброю, а також виключити будь-які можливі воєнні дії Росії на території "ПМР", з якої вони можуть атакувати західну частину України", – пояснив начальник Головного управління розвідки Міноборони.

Кирило Буданов додав також, що ворог не здобуває успіхів на Донбасі. Ба більше, найближчим часом це неможливо, попри намагання російських окупантів.

Останні новини щодо острова Зміїний

12 травня у Міністерстві оборони України повідомили, що російські окупанти знову намагаються наростити військову присутність на острові Зміїний, щоб заблокувати морські комунікації України.

Також вороги посилюють систему ППО на західному узбережжі півострова Крим в районі Чорноморського, – мису Тарханкут. Так росіяни розгорнули зенітну ракетну батарею С-300В.

8 травня Збройні Сили України у боях за наш легендарний острів Зміїний знищили гелікоптер з екіпажем орків на борту.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що противник випустив по Україні близько 10 крилатих ракет (імовірно типу Х-101). Дві ракети знищено нашою протиповітряною обороною. Окупанти зазнають відчутних втрат, як в "острівних силах", так і в морських суднах.

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