"Хлопці дивом залишились живі": як білоруські добровольці допомогли стримати росіян під Ворзелем

Білоруські добровольці в березні 2022 року брали участь в бойових діях в селищі Ворзель під Бучею, де разом з українськими добровольцями тримали кругову оборону 12 годин. Місце, де тривали бої, було фактично знищене окупантами.

Про це 24 Каналу розповів представник Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі з оборони та нацбезпеки Вадим Кабанчук, зауваживши, що бійці дивом залишились живі. На жаль, кілька білоруських добровольців тоді загинули.

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Як білоруські добровольці допомогли стримати росіян під Ворзелем

Представник пригадав, що у боях під Ворзелем загинуло кілька білоруських добровольців. Один з них – Ілля з позивним "Литвин", на честь якого пізніше назвали один з батальйонів полку імені Кастуся Калиновського.

"Ми з цим хлопцем були в АТО, майже пів року в Мар'янці з 2016 по 2017 рік. Я й не знав, що деякі хлопці поїхали в це місто (Ворзель – 24 Канал), бо це початок війни, на всіх напрямках були хаотичні дії", – зазначив він.

Зауважте! На початку повномасштабного вторгнення Ворзель понад місяць перебував під окупацією. Там росіяни знищували житлові масиви та об'єкти соціальної інфраструктури з артилерії й танків, розстрілювали й спалювали мирних людей, й навіть їли собак. 1 квітня 2022 року ЗСУ звільнили селище.

За словами Кабанчука, він дізнався про цей бій, коли до нього приїхав білоруський доброволець Денис з позивним "Кіт", він був легкопоранений, тоді й сказав про загибель "Литвина". Білоруські добровольці тоді тримали оборону у віллі San Marinoу Ворзелі.

Ми приїхали згодом на цю віллу, вона фактично вся була знищена, це чудо, що хлопці залишились живі. Цей бій затримав російських окупантів на деякий час та дав фору Силам оборони краще підготуватись для зустрічі їх на наступних позиціях,

– наголосив він.