Зараз під Бахмутом окупанти забивають цвях собі в труну

Бахмут... Дискусійно, можете погоджуватися чи ні, але, на мій погляд, саме Бахмут стане тим містом, яке виснажить запаси артилерійського боєкомплекту в російських окупаційних військ.

"Бермудський трикутник" для російської артилерії

Російські окупаційні війська настільки відчайдушно намагаються окупувати це місто, що, здається, весь вогневий вал тільки там.

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Концентрація артилерії на цьому вузькому напрямку матиме для російських окупаційних військ серйозні наслідки, а саме – виснаження складів до рівня непридатних до застосування боєприпасів, з усіма наслідками. А як бонус – знекровлення підрозділів.

У результаті російські окупаційні війська зараз під Бахмутом забивають собі в труну цвях. Бездарно, наполегливо, відчайдушно.

Самознищення почалося

Далі – розрахунок лише на власне виробництво, починаючи з I кварталу 2023 року. А власне виробництво – це від 1 до 1,5 мільйона артилерійських пострілів тих чи інших калібрів на рік.

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Тобто, винятково розраховуючи на своє внутрішнє виробництво, Росія може забезпечити в середньому від 2,5 до 4 тисяч пострілів на добу, що в 9 і 5 разів менше, ніж сьогоднішній потенціал. Не забуваючи про логістику та проблематичність доставки.

І це ще навіть не згадав і про те, що йде зношування і без того зношеного ресурсу стволів, а також знищення в артилерійських дуелях російської арти.

Якщо Бахмут – не цвях у труну російського артилерійського потенціалу, тоді що?