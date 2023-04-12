Росія використовує вагнерівців для взяття Бахмута, щоб мінімізувати втрати кадрової армії, – ISW

Росіяни не полишають спроб узяти під контроль Бахмут. Здебільшого для цього кидають у бій вагнерівців. І аналітики пояснили, для чого це робить ворог.

Передовсім в Інституті з вивчення війни зазначили, що 11 квітня російське міноборони та Євгєній Пригожин визнали ролі один одного в операції навколо Бахмута. Укладачі звіту пояснили, для чого Кремлю у цьому випадку потрібні вагнерівці.

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Пригожина можуть використати

Як міноборони, так і сам Пригожин заявили, що вагнерівці докладають основних зусиль, щоб захопити територію та витіснити українські сили з центральної частини Бахмута. Тим часом невизначені підрозділи російських повітряно-десантних військ підтримують ПВК "Вагнера" на флангах на північ і південь від Бахмута, зокрема, неподалік Залізнянського, Сакко, Ванцетті та Миколаївки. Аналітики вважають, що військові на флангах, імовірно, мають на меті лише їхнє утримування. Про просування вперед не йдеться.

Ураховуючи такий метод розподілення сил, в Інституті припустили, що міноборони Росії планує використати вагнерівців. Їхніми силами ворог прагне захопити Бахмут, мінімізуючи втрати серед російських військових.

Укладачі звіту зазначили, що такий перебіг подій підтверджує їхні попередні оцінки. Згідно з ними, міноборони Росії прагне використати вагнерівців, щоб захопити Бахмут. Після цього їх витіснять задля привласнення перемоги.

В Інституті процитували Пригожина, який заявив, що вагнерівці досягають успіхів у Бахмуті. Він зазначив, що російські війська буцімто контролюють 80% міста завдяки просуванню його найманців. Укладачі звіту додають, що ворогові вдалося захопити 30,68 квадратного кілометра або 76,5% території Бахмута.

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Прокоментувати захоплення 80% Бахмута взявся Сергій Череватий. Журналістам CNN він зазначив, що таким чином "кухар Путіна" намагається продемонструвати бодай якісь перемоги своїх найманців на фронті.

Слова Череватого у цьому випадку ґрунтуються на свідченнях командира однієї з бригад, яка займається обороною Бахмута. Він зазначив, що з упевненістю може заявити, що "українські сили оборони контролюють значно більший відсоток території Бахмута".

Череватий також підкреслив, що вагнерівці впродовж дев'яти місяців намагаються захопити Бахмут. Але досягнути успіхів у цьому їм не вдається. Тож Пригожин і зробив відповідну заяву, щоб бодай якось підтвердити результативність своєї роботи на цьому напрямку за такий тривалий проміжок часу.