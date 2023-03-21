Росія кидає останні сили на Бахмут та Авдіївку: "вагнерівці" мають один страх

Росіяни хочуть повторити в Авдіївці такий же сценарій, як у Бахмуті. Втім таке рішення може стати для них програшним.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, ситуація в Бахмуті та Авдіївці відрізняються, а росіяни цього не враховують.

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Чому важлива Авдіївка

Росіяни поставили собі завдання щонайменше у двох-трьох точках проводити наступальні дії усіма силами та засобами. Як зазначив Роман Світан, вони можуть забрати частину військових з фронту на Херсонському, Луганському та Запорізькому напрямках і перекинути їх на Бахмутський та Авдіївський напрямок.

Бахмут – це інформаційний капкан, в який вони самі потрапили. Його треба уже або взяти, або померти під ним. Тому вони звідти уже не відійдуть. А Авдіївка межує в з Донецьком та Ясинуватою, по об'їзній дорозі між Донецьком та Макіївкою. Це небезпечний клин для росіян,

– підкреслив полковник запасу ЗСУ.

Саме тому російські військові намагатимуться відтіснити Київський гарнізон для того, щоб убезпечити як Донецьк, так і Донецько-Макіївсько-Ясинуватську агломерацію. У ці дві точки – Бахмут та Авдіївку – окупанти кидатимуть усі сили та не зменшать тиску.

Світан про плани росіян у Бахмуті та Авдіївці: дивіться відео​:

Провальна стратегія росіян

За словами військового експерта, і Бахмут, і Авдіївку намагаються взяти майже однаковими оперативно-тактичними діями. Бахмут – широким обхватом, оскільки це великий населений пункт. Авдіївка – трохи менша, тому ворожі війська малими групами намагаються зайти в місто.

"Саме тому в росіян нічого в Авдіївці не виходить. Вузька ширина фронту та малі групи, якими вони намагаються захопити місто, розбиваються нашими фланговими ударами. Це дуже просто зробити", – наголосив Світан.

Наступ на Авдіївському напрямку буде зупинений. "Щупальці", які росіяни випустили з півдня і півночі Авдіївки, обріжуть наші військові. А в Бахмуті, як пояснив Роман Світан, це буде зробити складніше, адже північний напрям у росіян розширений. Мовиться про рух від Бахмута до Соледару, там більше десятка кілометрів.

Втім попри складність, це все ж можливо. Щойно російські військові зайдуть далі в сторону Слов'янська, то флангові удари з Білогорівки та Бахмута можуть відрізати і повністю оточити ПВК "Вагнер". Світан зазначив, що такого сценарію дуже бояться "вагнерівці", адже російська армія може не прийти їм на допомогу.

Ситуація у Бахмуті: що відомо