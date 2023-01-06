Пригожин хоче контролювати шахти біля Бахмута: в Reuters пояснили "одержимість" росіян містом
Джерело:Reuters
Засновник ПВК "Вагнера" буквально одержимий захопленням Бахмута. Річ у тім, що Пригожин прагне конролювати шахти біля міста.
"Одержимість" Пригожина Бахмутом зумовлена грошовими мотивами. Про це з посиланням на власні джерела у Вашингтоні повідомили в Reuters, пише 24 Канал.
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Пригожин хоче контролювати шахти
За даними агентства, Сполучені Штати вважають, що Євген Пригожин зацікавлений у взятті під контроль солі та гіпсу з шахт поблизу Бахмута. Про це розповів представник Білого дому.
Є ознаки того, що "одержимість" Росії та Пригожина Бахмутом зумовлена грошовими мотивами, додав чиновник,
– зазначили в агентстві.
До речі, раніше США звинувачували російських найманців в експлуатації природних ресурсів у Центральноафриканській Республіці, Малі, Судані та інших місцях для допомоги у фінансуванні війни Москви в Україні. Звичайно ж, окупанти відкидали звинувачення.
З майже 50 тисяч вагнерівців, яких росіяни відправили в Україну, понад 4100 вбиті. Ще 10 000 – поранені. Зокрема, понад тисячу вагнерівців загинули поблизу Бахмута у період з кінця листопада до початку грудня, зазначив, американський посадовець.
Наприкінці минулого місяця у Білому домі заявили, що ПВК "Вагнера" отримала партію зброї з Північної Кореї. Зокрема, аби допомогти зміцнити російські сили в Україні.
Останні новини з Бахмута
- Вранці 6 січня у Генштабі повідомили, що загарбники продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку.
- Окупанти вже знищили понад 60 % міста.
- Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що українські захисники відкинули ворожих військових за межі міста, – "на попередні позиції".
- Зауважимо, Пригожин буквально закидає Бахмут "гарматним м'ясом". На штурм Бахмута відправляють зеків, завербованих до ПВК "Вагнера". Вони гинуть десятками, а то й сотнями. Величезні втрати вже й не приховує сам Пригожин. Нещодавно він показав переповнені тілами вагнерівців підвали під Бахмутом.
- Також на початку січня Пригожин поскаржився, що його бойовики не можуть захопити місто. Він поскиглив, що Бахмут – це фортеця в кожному будинку. Засновник ПВК Вагнера також заявив, що наші воїни створили "500 ліній оборони".