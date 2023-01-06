Пригожин хоче контролювати шахти біля Бахмута: в Reuters пояснили "одержимість" росіян містом

Засновник ПВК "Вагнера" буквально одержимий захопленням Бахмута. Річ у тім, що Пригожин прагне конролювати шахти біля міста.

"Одержимість" Пригожина Бахмутом зумовлена грошовими мотивами. Про це з посиланням на власні джерела у Вашингтоні повідомили в Reuters, пише 24 Канал.

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Пригожин хоче контролювати шахти

За даними агентства, Сполучені Штати вважають, що Євген Пригожин зацікавлений у взятті під контроль солі та гіпсу з шахт поблизу Бахмута. Про це розповів представник Білого дому.

Є ознаки того, що "одержимість" Росії та Пригожина Бахмутом зумовлена ​​грошовими мотивами, додав чиновник,

– зазначили в агентстві.

До речі, раніше США звинувачували російських найманців в експлуатації природних ресурсів у Центральноафриканській Республіці, Малі, Судані та інших місцях для допомоги у фінансуванні війни Москви в Україні. Звичайно ж, окупанти відкидали звинувачення.

З майже 50 тисяч вагнерівців, яких росіяни відправили в Україну, понад 4100 вбиті. Ще 10 000 – поранені. Зокрема, понад тисячу вагнерівців загинули поблизу Бахмута у період з кінця листопада до початку грудня, зазначив, американський посадовець.

Наприкінці минулого місяця у Білому домі заявили, що ПВК "Вагнера" отримала партію зброї з Північної Кореї. Зокрема, аби допомогти зміцнити російські сили в Україні.

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