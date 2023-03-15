Битва за Бахмут: СNN розповів, де відбуваються найактивніші бої
Джерело:CNN
У Бахмуті тривають важкі та запеклі бойові дії. Збройні Сили України міцно тримають оборону міста та дають відсіч російським терористам.
Найактивніші бої зараз відбуваються у північному районі Бахмута. Це підтверджують кадри із соцмереж.
Важливо ЗСУ змогли сьогодні зробити дещо на півночі Бахмута, – Маляр анонсувала гарні новини
Що відбувається у Бахмуті
Наразі бої точаться навколо металургійного заводу AЗOM, який розташований у північному районі міста. Журналісти стверджують, що найманці ПВК "Вагнера" сфотографувалися в одному з цехів заводу. А один із вагнерівців заявив, що по них потужно б’є українська артилерія.
Щодня сюди прилітає десятки снарядів. У них величезна кількість боєприпасів, вони щодня поповнюються. Вони не дають підняти голову нашим бійцям,
– побідкався вагнер.
Нещодавно російські пропагандисти повідомили, що бойовики "Вагнера" почали штурм підземних ділянок заводу АЗОМ.
Згідно з незалежним аналізом поля бою, підрозділи "Вагнера", схоже, просуваються навколо Бахмута обмежено, але вони залишаються далеко від оточення та можуть бути вразливими для української контратаки.
Ситуація у Бахмуті: останні новини
- Ганна Маляр розповіла, що окупанти намагаються просуватися біля Бахмута. Мета загарбників – оточити місто з декількох боків та захопити його. Водночас завдяки героїзму та мужності воїнів ЗСУ є позитивна динаміка для України.
- Також заступниця міністра оборони зауважила, що на Півночі Бахмута сталося дещо хороше. Розкривати деталі наразі не можна. Водночас українські військові роблять усе, аби окупантам не вдалося реалізувати свої плани.
- Олег Жданов повідомив, що над Бахмутом навис своєрідний північний виступ. Таку назву він отримав у колі військових аналітиків та експертів.
- Майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов зауважив, що ситуація в Бахмуті нині гостра та напружена, але перебуває під повним контролем Збройних Сил України.
- За словами Кудряшова, щодня ворог не тільки обмінюється з Силами оборони артилерійськими снарядами по передньому краю та по логістичних сполученнях, а й також ідуть піхотні бої.