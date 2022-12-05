Бастіон України, або Яку роль зіграє Бахмут у великій війні

У ході будь-якої наступальної операції окупантів вони неминуче стикаються з тим, що їхні підрозділи неконтрольовано раптово втрачають боєздатність через втрати в особовому складі та техніці.

Окупанти буксують під Бахмутом

У зв'язку з цим будь-який їхній епічний натиск поступово сходить нанівець. Наступальні дії підтримуються на певному рівні активності, але в цілому вони перебувають в режимі очікування компенсації втрат, основну роль якої зараз виконують не ешелони з технікою, а колони "КамАЗів" з чмобіками або автозаки із зеками.

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Добровільна пастка

І приблизно така ситуація починає складатися у районі Бахмута. З одного боку, тиск не зменшився, з іншого боку, він вичерпав потенціал для просування бодай на сотню-другу метрів. І причиною цього є втрата боєздатності переважної частини підрозділів російських окупаційних військ.

Очевидно, що найближчим часом компенсація втрат прибуде, причому терміни будуть максимально стислими. Командування російських окупаційних військ чомусь вважає локацію Бахмута максимально пріоритетною. Воно й добре, адже, зациклюючись на цьому місті, вони повільно, але впевнено зливають інші локації.

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А тому Бахмут неймовірно стійко продовжує виконувати свою не просто дуже, а безмірно важливу роль у цій війні на виснаження ворога та виживання нації. Росіянам вкотре не вдалося проломити оборону нашого бастіону, і найближчим часом це не світить.