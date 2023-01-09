Такий має вигляд божевілля, – Зеленський розповів про ситуацію в Соледарі й засідання Ставки

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців 9 січня. Він зазначив, що окупанти зараз сконцентрували найбільші свої зусилля на Соледарі, що в Донецькій області.

Однак Зеленський не сумнівається, що результатом цієї важкої та тривалої битви стане звільнення всього нашого Донбасу. Саме про ситуацію на Донеччині та Луганщині говорили під час чергового засідання Ставки.

До речі Зеленський різко відреагував на удар по Бахмуту під час оголошеного Росією "перемир'я"

Бахмут і Соледар, Кремінна і Сватове, загальні перспективи на Донбасі на найближчі тижні. Битва за Донбас триває,

– зазначив президент.

Він подякував всім воїнам, які захищають наш Бахмут і проявляють максимальну стійкість. Також – всім бійцям у Соледарі, які витримують нові та ще жорсткіші штурми окупантів. Зеленський наголосив, завдяки стійкості воїнів у Соледарі, ми виграли для України додатковий час і додаткові сили.

Земля у Соледарі у трупах окупантів

Зеленський додав, що в містах, де йдуть бої на Донбасі, повністю все зруйноване, життя там майже не залишилось.

"Тисячі їхніх людей втрачені: уся земля під Соледаром у трупах окупантів і в шрамах від ударів. Ось так і виглядає божевілля", – сказав президент.

Він розповів, що сьогодні на Ставці доповідали Головнокомандувач, командувачі, керівник розвідки. У систему оборони інтегрують нові бойові засоби й техніку, які отримують від наших партнерів. Докладають зусиль, щоб між домовленістю про додаткову підтримку та застосуванням цієї підтримки на полі бою проходило якнайменше часу.

Переговори з партнерами

Зеленський провів ще 4 етапи переговорів із партнерами. За його словами, продовжують наш дипломатичний марафон, який почався ще минулого року з візиту до Вашингтона. Сьогодні український лідер розмовляв з премʼєр-міністром Чехії, президенткою Словенії, премʼєром Португалії та прем’єром Північної Македонії.

З усіма глава держави говорив про збільшення оборонної підтримки, необхідність уже цього року привести російську агресію до поразки і про реалізацію всіх елементів нашої формули миру – від відновлення територіальної цілісності України до покарання терористів за скоєне.

Зеленський анонсував хороші новини для України. Важливо, що згоди з партнерами досягають саме зараз, напередодні нового "Рамштайну".

Світ знає, що кожен день російської присутності на українській землі – це смерті, поранення, біль та страждання людей. Україна має отримати все те, що необхідно, щоб вигнати терористів із нашої землі і щоб надійно захистити наших людей від будь-яких російських ескалаційних планів,

– наголосив президент.

Він впевнений, що ця зброя й ця техніка будуть у наших воїнів на фронті вже скоро.

Підготовка до важливих моментів з ЄС

Зеленський зустрівся з виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії, який відповідає за Європейський зелений курс – за оновлення європейського енергетичного життя на основі сучасної "зеленої" енергетики.

Президент пояснив, що це наша мета також, оскільки сучасна й "зелена" енергетика для України, використання відновлюваних енергоджерел дозволить нам суттєво посилити нашу стійкість проти будь-яких агресивних амбіцій Росії.

Глава держави анонсував, що готуємося також і до важливих подій у наших політичних відносинах із Євросоюзом – до саміту Україна – ЄС, а також до початку переговорів щодо членства.

Звернення Зеленського за 9 січня: дивіться відео

Насамкінець Зеленський розповів, що підписав ввечері укази про нагородження наших воїнів. Державними нагородами відзначені 573 бійці. З них 283 – посмертно.