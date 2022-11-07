Президент Сербії Вучич порівняв бої за Херсон зі Сталінградом: що не так в його заяві

Президент Сербії Александар Вучич порівняв бої за Херсон зі Сталінградською битвою. Однак при цьому сербський лідер закликав "зберігати мир".

Таку заяву Александар Вучич зробив під час інтерв'ю. За його словами, наступна зима буде важкою зокрема й через битву за Херсон.

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Що не так із заявою Вучича

Сербський президент на тлі повномасштабної війни, яку розпочала Росія, говорить про "важливість зберегти мир", що вже звучить абсурдно, тому що щонайменше 1 країна в світі не бажає цього. Говорячи це у контексті енергетичної кризи, яка цього року стала гострою проблемою, знову ж таки, через дії Росії, Вучич ніби натякає, що краще Україні не відвойовувати Херсон.

Нам загрожує Сталінградська битва – битва за Херсон в Україні. Це призведе до додаткової напруги та проблем, і тому важливо зберегти мир, і тому я не хотів брати участь у будь-яких поспішних кроках,

– заявив Вучич.

Тобто деокупація Україною власних територій для сербського президента це "додаткові напруги та проблеми".

Та й узагалі, чи є коректним порівняння битви за Херсон з битвою за Сталінград? Відповідь на питання неоднозначна і можна трактувати це по-різному. Сталінградська битва вважається однією з найкривавіших та найзапекліших битв у світовій історії, адже у боях загинули понад 2,5 мільйона осіб. З цього боку порівняння некоректне, адже стратегія Збройних Сил спрямована на те, аби вберегти якомога більше життів українських воїнів.

Сталінградська битва стала переломним моментом у німецько-радянській війні й нацистські війська втратили стратегічну ініціативу на полі бою. У цьому контексті теоретично порівняння може бути доречним, адже втрата Херсона для росіян стане великою поразкою і матиме за собою негативні для ворога наслідки.

Та російська пропаганда трактує такі порівняння зовсім інакше, мовляв, радянські війська "втримали своє" і почали контрнаступ. Так росіяни натякають, що нібито вони як під Сталінградом "втримаються" і підуть у наступ. Однак є велике "але": Херсон – це Україна. Це місто окуповане і ЗСУ виб'ють звідти окупантів.

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