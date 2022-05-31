Битва за Херсонщину стає гарячішою: де ворог зосередить основні сили

На Херсонському напрямку противник вживає термінових заходів щодо усунення контрнаступальних дій підрозділів Сил оборони України, перекидаючи на загрозливі ділянки додаткові сили та засоби.

Буремний південь

У район Снігурівки перекинули посилену мотострілецьку роту з танками (до 6 одиниць). У районі Давидова Брода так само зосереджується танкова рота, посилена артилерійськими підрозділами (до 2-х гаубичних самохідно-артилерійських батарей).

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Між Красносільським і Брускінським фіксується висування в північному напрямку свіжої мотострілецької батальйонно-тактичної групи, посиленої танковою ротою і реактивним артилерійським дивізіоном на БМ-21 "Град" (ймовірно зі складу 7-ї військової бази 49-ї окремої армії Південного військового округу).

Загалом на ділянці контрнаступальних дій ЗСУ в Херсонській області противник зосередив до 10 батарей ствольної та реактивної артилерії (враховуючи принаймні одну самохідно-артилерійську батарею 203-міліметрових самохідних гармат типу 2С7 "Піон" і не менше 6 гаубичних самохідно-артилерійських батарей 152-міліметрових самохідних артилерійських установок типу 2С19 "Мста-С"), намагаючись таким чином перешкодити подальшому просуванню передових підрозділів ЗСУ шляхом нанесення масованих вогневих нальотів по їхніх бойових порядках, а також сприяти "відновленню раніше втрачених позицій".

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Тому, цілком імовірно, найближчим часом противник спробує масованими контратаками за щонайменше масованої артилерійської підтримки відновити свої позиції по Інгульцю в районі Андріївки, Лозової та Білогірки.

Крім того, командування військ противника гарячково намагається формувати у цій операційній зоні додаткові резерви для подальшого використання на Херсонському плацдармі. Так, у районі Раденська противник активно формує танкову батальйонно-тактичну групу (ви будете сміятись, але на тих самих Т-62), а в напрямку на Нову Каховку інтенсивно перекидає бронетехніку для подальшого поповнення втрат озброєння та військової техніки своїх передових підрозділів.

Досить показово, що це в основному БМП-1 різних модифікацій (протягом крайньої доби – до 25 одиниць пройшло в тому напрямку).

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Гаряча точка

У районі селища Олешки розгорнуті підрозділи ракетних військ збройних сил РФ на ОТРК "Іскандер"/ТРК "Точка-У" (прикриті дивізіоном С-300ПМУ та двома одиницями ЗРК "Панцир-С1"). Тим часом у районі Нечаєва додатково розгортається ЗРК "Бук-М1".

Командування військ противника явно побоюється авіаційних ударів ЗСУ не лише на самому плацдармі, а й по своїх цілях та об'єктах на лівому березі Дніпра у безпосередній близькості від Херсонського плацдарму. І, зважаючи на все, бойове злагодження та доукомплектування нових батальйонно-тактичних груп, швидше за все, так само проходитиме в районі селища Олешки чи південніше.

Тому, шановні читачі, я не поспішав би з терміном "успішний наступ ЗСУ" на Південному напрямку. Тим більше з такими гучними фразами типу "ЗСУ раптово перейшли в наступ". Не кваптеся і не поспішайте. Кожному овочу – свій час. Тим паче, на Херсонщині.

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