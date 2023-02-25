Історична битва за Мощун: ЗМІ встановили, які елітні бригади Росії знищили на підступах до Києва

Українські захисники під час березневих боїв за село Мощун у 2022 році знищили щонайменше сотню російських десантників, морпіхів та розвідників. Це була еліта окупаційної армії, яка повинна була захопити Київ.

Журналісти "Радіо Свобода" проаналізували відкриті дані, документи, відео та інтерв'ю. На основі цього вони встановили, як Силам оборони України вдалося завдати російській армії однієї із найвідчутніших поразок в новітній історії та втримати Київ.

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Які російські бригади брали участь у битві за Мощун

Згідно з розслідуванням, за місяць важких боїв у селі Мощун Київської області великих втрат зазнали батальйонні та ротно-тактичні групи зі складу:

щонайменше трьох елітних російських дивізій ВДВ – 6-ї "Псковської", 98-ї "Іванівської", 106-ї "Тульської";

двох бригад морської піхоти – 155-ї з Владивостока та 40-ї з Камчатки.

Окрім цього, 331-й парашутно-десантний полк з Костроми зазнав великих втрат саме у боях за Мощун. Захисники ліквідували щонайменше 45 десантників цього елітного підрозділу. Серед ідентифікованих загиблих:

12 брали участь у так званих парадах перемоги на Красній Площі у Москві,

шестеро – воювали в Сирії,

троє – отримали медаль за окупацію Криму.

Також журналістам вдалося встановити близько 30 одиниць різної російської військової та інженерної техніки, яку знищили, пошкодили чи покинули безпосередньо в Мощуні. Значна її частина належала саме 331-му парашутно-десантному полку.

Втікаючи, окупанти покинули й рідкісні зразки, зокрема бронемашину зі складу комплексу розвідки та управління протиповітряною обороною із секретним модулем "Барнаул-Т".

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Розгром російської армії в Мощуні – одна із ключових перемог

Костромський десантний полк був одним із тих підрозділів Росії, які у серпні 2014 року перейшли українсько-російський кордон та атакували наші війська в районі Іловайська.

Відчутних втрат під час штурму Мощуна та подальшого відходу з цього села зазнала також 155-а окрема бригада морської піхоти з Владивостока. Сили оборони ліквідували щонайменше 30 російських морпіхів. Зокрема, в Мощуні загинув капітан роти Андрій Іванов.

Пізніше окупанту посмертно надали звання "Героя Росії". Загалом цю нагороду за програну битву в Мощуні отримали щонайменше п'ятеро російських військових, троє з них – посмертно.

Розгром російської армії в Мощуні – одна із ключових перемог України в першій фазі повномасштабної агресії Росії. Тоді окупанти так і не змогли прорватися в столицю, а невдовзі були змушені втікати із Київщини,

– мовиться у розслідуванні.