Соледар – ключовий момент ворожої війни, – Подоляк розповів, як деморалізувати окупантів
В Соледарі Донецької області тривають запеклі бої. На цьому напрямку воюють найбільш підготовлені бійці ПВК "Вагнера", проте російська влада не має ніякого впливу на них.
Про це в ефірі телемарафону повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк. За його словами, в Соледарі та Бахмуті воює класична зеківська армія, яка нікому не підкоряється.
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Як деморалізувати ворога
Подоляк зазначив, що Євген Пригожин зараз займається тим самим, що й Кадиров на початку війни. Тобто він намагається створити нібито переможну картинку ситуації в Соледарі.
Тим часом російське командування не має ніякого впливу на зеківську армію, ситуацію в Соледарі воно не контролює.
Якщо наші (ЗСУ – 24 Канал) переламають хребет, це буде означати остаточну деморалізацію російської армії,
– сказав Подоляк.
Він додав, що Росія у війні керується двома елементами:
- крилаті ракети, які летять на критичну інфраструктуру і в будинки мирних мешканців;
- неконтрольована армія зеків.
Тому Соледар, за словами радника глави ОП, буде ключовим моментом переломлення морального духу окупантів.
Що відбувається в Соледарі та Бахмуті
- Окупанти перемкнули свою увагу з Бахмута на Соледар. Тому зараз у місті точаться запеклі бої. Зокрема відомо, що окупанти з Херсона перекинули до Соледара та Кремінної елітних російських десантників та вагнерівців.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що підступи до Соледара всіяні трупами російських окупантів. Ворожі бійці пересуваються просто по тілах своїх загиблих побратимів.
- Прокоментували втрати росіян й в ОП. Так, радник глави ОП Михайло Подоляк розповів, що наразі неможливо сказати точно, які втрати має російська армія на цьому напрямку. Однак мовиться не про тисячу чи дві, а про десятки тисяч "200-х" окупантів.
- Керівник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин навіть заявив, що його найманці вже повністю контролюють місто.
- Насправді це не так. Збройні Сили України протистоять ворогу й стримують його наступ. Бої дуже інтенсивні, тому неможливо сказати, скільки саме території перебуває під контролем кожної зі сторін.