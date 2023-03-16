Росіяни сконцентрували максимум зусиль, – військовий експерт про стратегічне значення Вугледара

Вугледарський напрямок залишається одним з найгарячіших ділянок фронту. Російські окупанти сконцентрували там максимум зусиль, навіть морську піхоту та спецпідрозділи.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий аналітик та офіцер запасу Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін. Він переконаний, що для ЗСУ набагато страшніше втратити Вугледар, ніж, наприклад, Бахмут.

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Росіяни розуміють важливість Вугледара

Левін зазначив, що Вугледар має ключове стратегічне значення. На цьому напрямку розташовані залізниці та інші важливі об’єкти. Він вважає, що для ЗСУ набагато страшніше втратити Вугледар, ніж, наприклад, Бахмут.

Вони (росіяни – 24 Канал) це теж прекрасно розуміють, тому туди були перекинуті не просто сили, наприклад, вагнерівці. Там була морська піхота, їхній спецпідрозділ, де, до речі, один з командирів був ліквідований,

– підкреслив він.

Військовий аналітик додав, що окупаційні війська застосовували на Вугледарському напрямку велику кількість танків.

"Там були сконцентровані досить серйозні сили. Це вказує на те, що вони самі розуміли важливість Вугледара та сконцентрували максимум своїх зусиль", – говорить Левін.

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