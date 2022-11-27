Відзначились оригінальністю: як ЗСУ за допомогою Caesars відвоювали Зміїний

Західні аналітики не втомлюються дивуватися вмінню Збройних Сил ефективно атакувати ворога на полі бою. Зокрема, в американській пресі відзначили, як оригінально українська армія обстріляла позиції окупантів на острові Зміїний.

Французькі гаубиці Caesar, які періодично надходять у Київ у рамках пакетів військової допомоги, допомагають українській армії ліквідовувати позиції окупантів. У виданні The New York Times навіть порівняли ЗСУ зі "Армією МакГайвера" – це війська героя відомого серіалу, який дуже вміло імпровізував та ніколи не розгублювався.

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Як Україна відвойовувала Зміїний

Обстрілювати позиції ворогів на острові Зміїний за допомогою Caesars видавалось неможливим, тому що вони розташовувались на відстані близько 50 кілометрів, а, як відомо, максимальна дальність "Цезарів" всього 40 кілометрів. Тому українські військові поставили гаубиці на плоскодонні вантажні судна та підпливли до цілі, яку потрібно було атакувати.

Для обстрілу російських позицій на Зміїному українці посадили Caesars з 40-кілометровим радіусом дії на баржі та відбуксирували їх на 10 кілометрів, щоб поцілити в острів, який був за 50 кілометрів. Це вразило французів,

– написали в NYT.

Також там згадали про те, як Україна потопила крейсер "Москва", що був флагманом російського Чорноморського флоту. ЗСУ адаптували ракети до безпілотників, які змогли атакувати кораблі окупантів.

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ЗСУ продовжують тиснути на окупантів на Сході

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий зазначив, що на Донеччині та Луганщині триває позиційна війна. Він зазначив, що на наступальну спроможній української армії впливають погодні умови, однак вони не заважають українським військовим ефективно відбивати атаки.

Зі слів Череватого зрозуміло, що після невдалих спроб загарбників прорватися в районі Бахмута, вони кожного дня все менше здійснюють атак. Однак варто зауважити, що умови, в яких нашим солдатам доводиться захищати Україну є, м'яко кажучи, не дуже.

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