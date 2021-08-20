Бився, як лев: хлопцю, який провчив російських силовиків на протестах, дали 5 років тюрми

Чеченець Саїд Джумаєв отримав вирок у колонії. Він прославився лютою бійкою з ОМОНом на опозиційному мітингу у Москві.

Акція протесту, у якій брав участь Джумаєв, пройшла 23 січня 2021 року. Відео з Джумаєвим швидко облетіли світ і стали символом боротьби з російськими силовиками.

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Люта бійка Джумаєва з ОМОНом

Втім, слава Джумаєва і схвальне ставлення його дій від користувачів не сподобалося владі. Його декілька днів розшукували і 28 січня арештували у Псковській області. Хлопець намагався виїхати до Європи, але не встиг.

Після того, як Джумаева затримали, йому стали присвячувати вірші, тисячі людей підписали петицію на його підтримку, створювали з ним анімацію і мерч з його фото.

19 серпня Джумаєва визнали винним в насильстві над представниками влади. Тверський суд Москви дав йому 5 років позбавлення волі. Звинувачення вимагало дещо більший термін – 6 років.

У ході процесу хлопець вибачився перед потерпілими і виплатив по 50 тисяч рублів компенсації. Також під час слідства він змінив ім'я на Микаїл Мархієв.

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