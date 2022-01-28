"Бій у місті": бійці ЗСУ відпрацьовували вуличні бої з британськими NLAW – потужні фото

Бійці Збройних сил України навчилися знищувати з ПТРК NLAW бронетехніку ворога під час вуличних боїв. Ці протитанкові ракетні комплекси, нагадаємо, надіслала нам Велика Британія.

Як зазначили у Defense Express, для підготовки вправного оператора NLAW потрібно не більше як тиждень. У ЗСУ ж повідомили, що наразі бійці навчалися три дні (з 25 січня), але вже готові до іспиту.

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В ЗСУ відпрацювали знищення бронетехніки з британських NLAW

Військовослужбовці Збройних сил України з 25 січня проходили інтенсивну підготовку до застосування протитанкових ракетних комплексів NLAW. Спершу вивчали теорію, потім перейшли до практики.

Практичні заняття відбулися 27 січня на тренувальному комплексі "Бій у місті" Яворівського полігону (184 навчальний центр Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного).



Оператор NLAW стріляє по бронетехніці умовного ворога / Фото ЗСУ



Оператори NLAW зібралися зайняти будівлю / Фото ЗСУ



Її використають як прикриття для стрільби по противнику / Фото ЗСУ



Бронетехніка умовного противника, яку мали знищити оператори NLAW / Фото ЗСУ

Наші Збройні сили готові протистояти агресії Кремля й захищати нашу землю. А міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

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Повний текст допису від Сухопутних військ ЗСУ у фейсбуці:

У 184 навчальному центрі триває інтенсивна підготовка військовослужбовців Збройних сил України щодо застосування ПТРК NLAW.

За три дні інтенсивного вишколу під керівництвом досвідчених інструкторів тренувальної місії ЗС Великої Британії Operation Orbital ("Операція Орбітал"), яка триває у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, наші воїни опанували теоретичні основи застосування сучасного озброєння.

На навчально-тренувальному комплексі "Бій у місті" вони навчаються практичних дій під час ураження противника з NLAW.