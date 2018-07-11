Бій Усик – Гассієв: букмекери почали приймати ставки

Букмекери прогнозують українцю Олександру Усика перемогти росіянина Мурата Гассієва і стати абсолютним чемпіоном світу.

Букмекерські контори розпочали приймати ставки на фінал Всесвітньої боксерської суперсерії Усик – Гассієв. За даними букмекерів з William Hill, коефіцієнт на перемогу Усика у цьому поєдинку становить 1,67. У той час на росіянина Мурата Гассієва – 2,25. Те, що у поєдинку буде зафіксована нічия – 19,00. Хоча варто зазначити, що нічиї у вирішальному турнірі WBSS не буде – на цей випадок є четвертий арбітр, який визначить переможця поєдинку Усик – Гассієв.

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PariMatch має дещо нижчі коефіцієнти. Хоча і в них більше шансів в українця – 1,80. Перемога росіянина – 2,02.

Bet365 теж приймає ставки на цей матч. Коефіцієнт на перемогу Усика – 1,80. На перемогу Гассієва – 2,00.

Нагадаємо, бій Усика та Гассієва відбудеться у Москві 21 липня. Місце проведення – "Олімпійський". Окрім того, стартував продаж квитків на боксерський поєдинок. Варто додати, що переможець поєдинку отримає титули чемпіона у важкій вазі (WBA, WBC, WBO, IBF та за версією The Ring), трофей Моххамеда Алі та чек на 10 мільйонів доларів. Окрім того, вже відомо, з ким може вийти в ринг переможець пари Усик – Гассієв.