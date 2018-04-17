Бій Усик – Гассієв: українського важковика хоче замінити Брієдіс

Колишній суперник Олександра Усика латвійський боксер Майріс Брієдіс висловив готовність вийти в ринг з росіянином Муратом Гассієвим замість українця.

Про це латвійський боксер написав у своєму Instagram.

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Раніше організатори WBSS заявляли, що вирішальний бій Усик – Гассієв відбудеться 11 травня в мегаполісі Джидда – економічній столиці Саудівської Аравії. Проте бій перенесли на невизначений час через травму ліктя Усика.

Відтак, Брієдіс запропонував свою кандидатуру у фінальному бою Всесвітньої боксерської суперсерії з росіянином Муратом Гассієвим.

Усик, ти не готовий? Тому що я готовий. Я добре підготувався до фіналу. Одужуй швидше, але в разі чого, заміна вже готова,

– написав латвієць.

Нагадаємо, в ніч проти 28 січня відбувся бій Усик – Брієдіс на "Рига Арені". Поєдинок тривав усі 12 раундів, у підсумку судді присудили перемогу українцю.