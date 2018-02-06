Бій Усик – Гассієв все ще може відбутись в Україні

Бій українського чемпіона Олександра Усика проти росіянина Мурата Гассієва, запланований на 11 травня, може відбутись на НСК "Олімпійський" у Києві.

Про це заявив промоутер Олександра Усика Олександр Красюк, пише "Обозреватель".

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За його словами, відповідні переговори все ще ведуться з представниками WBSS, у фіналі якого зійдуться Усик та Гассієв.

Таким чином Красюк прокоментував інформацію про те, що поєдинок може відбутись на території Росії. Раніше повідомлялось, що фінал запланований на 11 травня у Саудівській Аравії.

Ми вже тривалий період часу ведемо дискусії з Всесвітньою боксерською суперсерією, щоб цей поєдинок відбувся на" Олімпійському ". Ми хотіли б провести бій в Києві. Говорити про шанси не буду. Незважаючи на переговори, позиція WBSS наразі незмінна – шоу відбудеться 11 травня в Саудівській Аравії в місті Джидда,

– зазначив промоутер Олександра Усика.

Букмекери уже почали приймати ставки на результат бою Усик – Гассієв.