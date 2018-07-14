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Бій Усик – Гассієв перебуває під загрозою зриву

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Бій Усик – Гассієв під загрозою зриву
Бій Усик – Гассієв під загрозою зриву

21 липня на стадіоні "Олімпійському" в Москві відбудеться фінал Всесвітньої боксерської серії між єдиними чемпіонами, Олександром Усиком та Муратом Гассієвим.

Але, за словами менеджера Усика, Егіса Клімаса, деякі проблеми з організацією боя все ще існують.

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Організатори не забезпечили в повній мірі переліт, безпеку та проживання, а до бою залишається один тиждень. Їм потрібно щось робити, якщо вони хочуть побачити нас в Москві. Переліт у Олександра запланований на понеділок. Це крайній термін, - цитує Клімаса BoxingScene.

Нагадаємо, бій Усика та Гассієва відбудеться у Москві 21 липня. Окрім того, стартував продаж квитків на боксерський поєдинок. Варто додати, що переможець поєдинку отримає титули чемпіона у важкій вазі (WBA, WBC, WBO, IBF та за версією The Ring), трофей Моххамеда Алі та чек на 10 мільйонів доларів. Окрім того, вже відомо, з ким може вийти в ринг переможець пари Усик – Гассієв.

Теги: Новини спорту Усик – Гассієв Бокс Олександр Усик
Джерело: 24 Канал
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