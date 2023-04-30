У день жалоби: у Черкаському кафе трапилася бійка між групою чоловіків

У день жалоби в одному зі закладів Черкас сталася бійка між групою чоловіків. У мережі писали про стрілянину, однак в поліції не підтвердили цю інформацію.

У суботу, 29 квітня, група чоловіків вирішила з'ясувати стосунки в одному з черкаських кафе. Важливо, що сталося це наступного дня після удару окупантів по будинку в Умані – тобто у день жалоби. Відповідну інформацію підтвердила журналістам виконувачка обов'язків речниці поліції області Наталія Ткачук.

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Деталі інциденту

Як зазначила спікерка, між відвідувачами кафе зав'язався конфлікт, який переріс у бійку. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Водночас правоохоронці встановлюють можливих учасників та свідків події.

Відомості щодо цього інциденту уже внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. У ній йдеться про хуліганство.

Зазначимо, що анонімні телеграм-канали писали про стрілянину, що виникла у ході цієї сутички. Однак Ткачук констатувала, що це – неправда.

Реакція мера

У своїх соціальних мережах міський голова Черкас Анатолій Бондаренко прокоментував бійку. Власне, він висловив співчуття усім рідним і близьким загиблих в Умані та констатував, що йому соромно за чоловіків, що вирішили порозмахувати кулаками.

Царство небесне всім невинно вбитим російськими окупантами… У той час в Черкасах на Митниці (район Митниця – 24 Канал), група молодих чоловіків влаштувала бійку. Соромно, підло, бридко за окремих істот міста, яке стало гуманітарним форпостом України, в якому десятки тисяч українців знайшли другу домівку,

– йдеться у повідомленні.

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Згадаємо до цієї теми, що внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці в Умані загинуло 23 людини. Серед них аж 5 дітей: двоє хлопчиків (півтора та 16 років) та троє дівчаток (8, 11 та 14 років). Окрім того, згодом стало відомо, що серед жертв є також 17 річний підліток.