В Одесі на пляжі сталася масова бійка дівчат: у мережі пишуть, що через російську музику
- На пляжі "Золотий берег" в Одесі сталася масова бійка жінок.
- Конфлікт, за повідомленнями у мережі, почався через російську музику.
3 серпня одеські пабліки поширили відео із бійкою дівчат. Згодом до неї долучилися і чоловіки.
Один із телеграм-каналів Одеси опублікував відео, на якому між собою зчепилися кілька жінок. Вони тягнули один одного за волосся та валили на пісок, передає 24 Канал.
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Що відомо про бійку дівчат на пляжі в Одесі?
На кадрах видно, що згодом до суперечки долучилися й чоловіки. Зазначається, що бійка сталася на пляжі "Золотий берег". Причиною конфлікту нібито була російська музика.
У поліції Одеської області в коментарі 24 Каналу пообіцяли незабаром прокоментувати подію на сайті.
Конфлікт на одеському пляжі: дивіться відео
Нагадаємо, що на одному з одеських пляжів рій бджіл оточив речі відпочивальників, які на певний час відійшли пообідати. На щастя, на пляжі був пасічник, який ще й виявився рятувальником. Він зібрав бджіл руками.
27 липня Одеса зазнала атаки ворожих дронів типу "Шахед". Багато людей залишились на пляжі, спостерігаючи за збиттям дронів, попри оголошення повітряної тривоги.