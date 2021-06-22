Бійка Киви й Тищенка, "Ганьба" Вірастюку, масаж "слуг народу": останні зашквари депутатів у Раді

Чи не щодня нас дивують народні депутати та чиновники. Однак п'ята сесія Верховної Ради запам'ятається українцям по-особливому.

Найбільше відзначились депутати президентської партії "Слуга народу". Ми зібрали підбірку тих, хто відзначився курйозами у червні.

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"Рекорд" депутатів

Ледве стримуючи сміх голова Верховної Ради Дмитро Разумков відреагував на майже порожню сесійну залу парламенту після матчу Україна – Македонія. Він сказав, що зареєструвалися лише 132 депутати з 400. "По залу дуже видно, що вчора був футбол, чим всіх і вітаю. Пленарне засідання оголошую відкритим, але це рекорд. Трішки відкритим", – сказав Дмитро Разумков.



З 400 депутатів на засіданні зареєструвалися 132 / Скриншот з відео Верховної Ради

Спаринг нардепів

Виправити спокійну атмосферу Верховної Ради вирішили "слуга народу" Микола Тищенко та член ОПЗЖ Ілля Кива. Нардепи не довго думали та побилися прямо під куполом парламенту.

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Бійка Киви з Тищенком у Раді: дивіться відео

Не втримався й потролив колег олімпієць та професійний борець в греко-римському стилі "слуга народу" Жан Беленюк. Він визначив Миколу Тищенка переможцем спарингу.

У поєдинку Тищенко – Кива перемогу здобув Микола Тищенко, який витіснив суперника за допомогою прийому "рука знизу". Це оцінюється в 1 бал!,

– сказав Жан Беленюк.

Втім, на цьому глузувати з Іллі Киви не припинили. Після штовханини той, прямо під об'єктивами телекамер, вирішив заправити сорочку й спровокував ще більше жартів на свою адресу

Кива заправляє одяг після бійки: дивіться відео

"Ганьба" найсильнішому

У чесній перемозі колись найсильнішої людини у світі Василя Вірастюка сумніваються не лише пересічні українці, а і його колеги – народні депутати. Вони засвистали новообраного депутата від "Слуги народу" під час першого виступу в стінах парламенту.

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Дивіться відео, як Вірастюк складав присягу:

Романтичні "слуги"

Втім, не штовханиною єдиною – існує у Верховній Раді й романтика. Наприклад, "слуга народу" Андрій Задорожній під час голосування робив масаж своєму однопартійцеві Миколі Новікову.

Камельчук повірив у COVID-19

Не лише поведінкою дивують народні депутати, а і дивними призначеннями. "Слугу народу" Юрія Камельчука, який ще на початку пандемії заперечував існування коронавірусу, обрали спікером в Парламентській асамблеї Ради Європи з теми COVID-паспортів.

"Абсолютно серйозно заявляю, що я не довіряю жодній вакцині у світі, особливо проти вигаданої хвороби COVID-19", – сказав Камельчук 2020 року.

Вже у червні 2021 року він вихвалявся новою посадою. "Сьогодні у Страсбурзі мене обрали спікером по тематиці COVID passes and certificates (COVID-паспорти та сертифікати – 24 канал) від політичної групи EPP в дебатах на сесії ПАРЄ", – написав нардеп.

Смішитимуть і дивуватимуть депутати нас ще два тижні. Саме стільки залишилось до кінця сесії. Потім нардепи роз'їдуться на канікули аж до осені.