На Сумщині працівники ТЦК побилися з цивільним: яка реакція військкомату
Джерело:Сумський обласний ТЦК
У Шостці, що у Сумській області, зафіксували черговий конфлікт між працівниками ТЦК та цивільним. У мережі опублікували відео бійки.
Водночас у Сумському обласному ТЦК відреагували на ситуацію та зазначили, що розпочали перевірку. Там додали, що діям військовослужбовців нададуть відповідну оцінку.
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Реакція Сумського ТЦК
У мережі 20 березня оприлюднили відео бійки між чоловіком та працівниками Шосткинського РТЦК та СП. У обласному військкоматі повідомили, що наразі тривають заходи з з'ясування причин інциденту, який потрапив на відео.
Керівництво Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки всебічно сприятиме проведенню слідства. Діям військовослужбовців буде надана відповідна оцінка,
– повідомили у ТЦК.
Водночас у ТЦК додали, що рекомендують не ігнорувати прохання їх працівників пред’явити військово-облікові документи. Окрім цього, вони закликали не втікати, а також не ображати військовослужбовців, які виконують завдання у військкоматі після отриманих на фронті травм.
Окрім цього, у Сумському обласному військкоматі додали, що існує відповідальність за ухилення та будь-яке перешкоджання роботі представників РТЦК та СП. Особі, яка порушить законодавство загрожує позбавлення волі терміном від 5 до 8 років.
Інциденти з ТЦК
- У Львові пізнього вечора працівники ТЦК затримали чоловіка та примусово відвезли його до військкомату. За словами дружини громадянина, вночі його направили на ВЛК, а за дві години видали наказ про мобілізацію. Омбудмен Дмитро Лубінець зазначив, що силові затримання призовників, побиття, погрози, залякування – це неприпустимо.
- На Буковині двоє чоловіків здійснили наїзд на працівника ТЦК і побили його обухом сокири. Потім обидва зловмисники пошкодили автомобіль працівника військкомату. Вони побили лобове скло та бокові вікна, а потім втекли. Чоловіків затримали.
- Також у мережу потрапило відео зі Львова, на якому працівники ТЦК намагаються заштовхнути громадянина до мікроавтобуса, а той пручається і просить перехожих про допомогу. У ТЦК наголосили, що чоловік на відео спровокував військовослужбовців.