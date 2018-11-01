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      Бійка фанатів "Динамо" після матчу з "Минаєм": нове відео сутички

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      Микола Шапаренко дякує київським фанатам
      Микола Шапаренко дякує київським фанатам / ФК "Минай"

      У середу, 31 жовтня, київське "Динамо" зіграло проти футбольного клубу "Минай" із Закарпатської області. Матч закінчився перемогою киян, а вже після гри сталася сутичка за участі фанатів столичного клубу.

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      Що стало причиною сутички – поки невідомо. Варто зазначити, що фанати у цьому матчі були на додатково влаштованих трибунах за воротами, а від поля їх відгороджувала сітка.

      Вже після матчу до фанатів спочатку прийшли невідомі особи. За свідченням уболівальників "Динамо", серед них був керівник служби охорони президента ФК "Минай" Валерія Пересоляка, який мав зі собою пістолет, яким і погрожував вболівальникам на трибунах.

      "А потім царьку щось не сподобалось, може те що хлопці залізли на стінку, чи піротехніка, чи може ще щось і він запустив на гостьову трибуну близько 60 молодиків в чорному одязі без жодних знаків з пістолетами і газовими балончиками", – йдеться в дописі фаната "Динамо" Віталія Шеремета.

      Варто зазначити, що під час сутички були використані газові балончики. А все розпочалося саме після наказу "начальника охорони".

      Відео сутички фанатів з невідомими на матчі "Минай" – "Динамо" (оборежно, ненормативна лексика, 18+). Для кращого перегляду відкрийте відео у Facebook

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      Згодом було опубліковано відео, яке може бути початком сутички між так званою охороною та фанатами "Динамо"

      Відео початку сутички фанатів та охорони (обережно, ненормативна лексика, 18+)

       

      А також де в так званого "начальника охорони" є з собою пістолет.

      Відео з пістолетом начальника охорони (обережно, ненормативна лексика, 18+)

       

      Також було опубліковано відео, де правоохоронці вбігають на сектор. Варто відзначити, що вони прийшли туди, коли вже розпочалася сутичка.

      Відео приходу правоохоронців в сектор "Динамо" (обережно, ненормативна лексика, 18+)

       

      До слова, що ні на сайті "Динамо", ні "Минаю", інформації про цю сутичку немає.

      Теги: Спорт Футбол Динамо Ультрас
      Джерело: 24 Канал
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