Семеро розвідників розбили колону техніки ворога та взяли у полон кількадесят спецпризначенців

Наші військові продовжують робити все для того, щоб звільнити рідну землю від загарбників. Так, бійці 59 ОМПБр не лише розбили колону техніки росіян, а й поповнили обмінний фонд.

Роликом з результативною роботою поділився Роберт Бровді, командир окремої тактичної групи аеророзвідки "Птахи Мадяра". На ньому можна побачити, як бійці 59 окремої мотопіхотної бригади ЗСУ "приймають" росіян, яким дивом вдалося не поповнити статистику втрат ворога.

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Захопили позицію та взяли у полон окупантів

Мадяр зауважив, що успішно з завданням впоралися семеро розвідників 59 ОМПБр. Вони зуміли захопити позицію не звичайних російських загарбників. Мовиться про 22 бойовиків підрозділу спецпризначення "Шторм". Його створили у середині 2022 року після відповідного наказу від міноборони Росії.

У захоплюючому відео нам показують як захисники перетворюють на брухт техніку ворога. Після цього українські військові займають позиції загарбників. І за якусь мить з бліндажа починають по одному виходити спецпризначенці. Їм пощастило, адже вони потрапили до полону, а не поповнили статистику.

Семеро розвідників взяли у полон 22 спецпризначенців: дивіться відео

Власне, пройдімося актуальними даними, якими поділилися у Генштабі ЗСУ. Станом на 22 травня, вдалося відправити на той світ понад 203 тисячі окупантів.

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