Провів 12 годин у морі: бійці ГУР врятували свого бійця, попри атаки винищувачів росіян

Бійці спецпідрозділу ГУР МО "Артан" врятували побратима, який випав за борт під час спецоперації в Чорному морі. Український воїн провів у відкритому морі 12 годин і зумів вижити.

Спецпідрозділ ГУР МО "Артан" поділився з 24 Каналом відео порятунку побратима з позивним "Конан". Під час здійснення заходів із забезпечення оборони в акваторії Чорного моря бійцями ГУР МО ворожий літак Су-27 здійснив атаку на український човен.

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Бійці "Артану" прорвалися, попри атаки російської авіації

Унаслідок маневрування човна боєць "Конан" опинився за бортом у відкритому морі. Під вогнем російської авіації український човен змушений був відступати, щоб повернутися з підкріпленням на пошуки побратима.

У цей час на пошуки побратима у відкритому морі вилетів БпЛА. Після кількох годин пошуку завдяки інформації про тепловий слід людини з БпЛА Bayraktar TB2 нашого бійця вдалося знайти. З цього моменту за ним практично безперервно спостерігав дрон.

Воїни "Артану" врятували в Чорному морі бійця "Конана": дивіться відео

Човни підрозділів "Атан" намагалися прорватися до побратима крізь щільний вогонь ворожих винищувачів, які один за одним злітали в район пошуково-рятувальної операції та намагалися їй перешкодити.

Врешті-решт бійцям вдалося прорватися та успішно евакуювати "Конана". Він провів 12 годин у відкритому морі й залишився живим, знаючи, що за ним повернуться.

В "Артані" заявили, що всі поставлені завдання було виконано, а "Конан" став легендою серед усіх спецпризначенців.

"Конан" впорався. Невимовно потужний, сильний духом та тілом – він тепер легенда не лише нашого підрозділу, але, думаю, і всіх спецпризначенців. Впорались і ми. Побратима врятовано. Усі поставленні завдання виконано. Головне, без втрат,

– заявили в "Артані".

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