18 полонених росіян за 24 години: "Азов" зачистив Золотий Колодязь на Донеччині

Українські бійці продовжують проводити ефективні операції на лінії фронту. Зокрема днями військовим "Азову" вдалося поповнити обмінний фонд російськими окупантами.

Сталося це під час зачистки населеного пункту Золотий Колодязь. Про таке повідомили на сторінці 12-ї бригади спецпризначення "Азов" Нацгвардії України.

До теми Росія мала успіхи на кількох напрямках, Україна – на одному: звіт та карти ISW за 6 лютого

Як азовці зачистили Золотий Колодязь?

Українські оборонці діяли в Донецькій області. Саме там проводилася операція із зачистки Золотого Колодязя від окупаційних військ.

У бригаді поінформували, що впродовж доби вдалося взяти в полон 18 російських солдатів. Подекуди покинуті напризволяще бійці армії країни-агресорки сиділи в "підвалах і норах" цього села на Добропільському напрямку.

Яка ситуація на фронті Донецької області: дивіться карту DeepState

Для остаточного знищення ворожих осередків опору бійці інтербату 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" взялися за повну зачистку. Лише за 24 години операції в полон потрапили 18 солдатів і офіцерів ЗС Росії.

Боєць з позивним "Беретта" разом із захопленими росіянами розповідають подробиці подій: дивіться відео "Азову"

Зауважимо, що не так давно азовці за допомогою FPV-дронів знищили два російські розвідувальні БпЛА Merlin-VR вартістю близько 600 тисяч доларів – одні з найдорожчих у армії країни-агресорки.

